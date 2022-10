Wirtschafts-News

Holcim zahlt in USA Busse von 778 Millionen wegen Geschäften mit IS

Bild: keystone

Der Zementkonzern Holcim zahlt in den USA eine Busse von 777.78 Millionen US-Dollar. Es geht um Geschäfte der früheren Tochter Lafarge Cement mit dem Islamischen Staat (IS) in Syrien in den Jahren 2013 und 2014.

Mehr Informationen folgen

(aeg/sda/awp)