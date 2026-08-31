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32-jähriger Schweizer stirbt bei Töffunfall in Deutschland

Polizeirapport

32-jähriger Schweizer stirbt bei Töffunfall in Deutschland

Ein 32-jähriger Schweizer ist am Sonntag bei einem Unfall südlich des badischen Lenzkirch tödlich verletzt worden.
31.08.2026, 15:0031.08.2026, 15:00

Er prallte mit seinem Töff gegen ein Verkehrszeichen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.

Gemäss Polizeiangaben war der Mann gegen 15.35 Uhr im Bereich Dresselbach-Grünwald unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin sei er mit einem Verkehrszeichen am Strassenrand kollidiert.

Er erlitt schwere Verletzungen und erlag diesen trotz eingeleiteter Rettungsmassnahmen noch an der Unfallstelle, wie es hiess. Die Verkehrspolizei habe Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sda)

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