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Konkurs über die Basler Confiserie Schiesser eröffnet

Confiserie Schiesser
Die Confiserie Schiesser in Basel ist gemäss eigenen Angaben seit Montag geschlossen.screenshot instagram

Konkurs über die Basler Confiserie Schiesser eröffnet

Über der stadtbekannten Basler Traditions-Confiserie Schiesser ist der vorläufige Konkurs eröffnet worden. Dies steht im Kantonsblatt vom Donnerstag. Die Confiserie ist gemäss eigenen Angaben wegen der Grossbaustelle am Marktplatz seit Montag geschlossen.
02.07.2026, 15:1102.07.2026, 15:11

Sowohl das Geschäft als auch der Tea-Room bleiben voraussichtlich sechs bis acht Wochen geschlossen, wie es zurzeit auf einem Plakat am Eingang heisst.

Mit einer vorläufigen Publikation wird die Konkurseröffnung bekannt gemacht. Dabei steht die Verfahrensart noch nicht fest. Der Inhaber Stephan Schiesser verstarb im April dieses Jahres. Vor zwei Jahren hatte Jochen Mauracher die Geschäftsleitung übernommen, der im Handelsregister nebst dem verstorbenen Präsidenten als Verwaltungsratsmitglied aufgeführt ist.

Die Confiserie Schiesser wurde 1870 gegründet und über fünf Generationen weitergeführt. Sie befindet sich im späthistoristischen Gebäude aus dem Jahr 1910 am Marktplatz. Dort verfügt sie über eine Backstube und eine Schokoladenmanufaktur. (sda)

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