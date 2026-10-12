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Benzinpreise fallen vom Jahreshoch leicht zurück

Drei Zapfpistolen an einer Zapfsaeule, wobei die linke hervorgehoben mit DIESEL beschriftet ist, aufgenommen am Freitag, 18. September 2026 in Zuerich. Aufgrund anhaltender Spannungen auf den global ...
Der Literpreis an den Zapfsäulen ist wieder etwas gesunken.Bild: keystone

Benzinpreise fallen vom Jahreshoch leicht zurück

12.10.2026, 15:3912.10.2026, 15:39

Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen ziehen zumindest vorerst nicht mehr weiter an. Der Literpreis an den Zapfsäulen ist laut den jüngsten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) nach dem Jahreshöchstwert Mitte September wieder etwas gesunken.

Aktuell bezahlt man laut den zuletzt veröffentlichten Daten des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 noch 2.11 Franken. Das sind 3 Rappen weniger als vor gut drei Wochen.

Der Preis für Bleifrei 98 steht ebenfalls 3 Rappen tiefer bei 2.22 Franken und Diesel kostet im Schnitt 2.40 Franken je Liter und damit 6 Rappen weniger als beim Jahreshöchst. (sda/awp)

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