Der Literpreis an den Zapfsäulen ist wieder etwas gesunken. Bild: keystone

Benzinpreise fallen vom Jahreshoch leicht zurück

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Die Treibstoffpreise an den Schweizer Tankstellen ziehen zumindest vorerst nicht mehr weiter an. Der Literpreis an den Zapfsäulen ist laut den jüngsten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) nach dem Jahreshöchstwert Mitte September wieder etwas gesunken.

Aktuell bezahlt man laut den zuletzt veröffentlichten Daten des TCS schweizweit im Durchschnitt für einen Liter Bleifrei 95 noch 2.11 Franken. Das sind 3 Rappen weniger als vor gut drei Wochen.

Der Preis für Bleifrei 98 steht ebenfalls 3 Rappen tiefer bei 2.22 Franken und Diesel kostet im Schnitt 2.40 Franken je Liter und damit 6 Rappen weniger als beim Jahreshöchst. (sda/awp)