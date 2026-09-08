Der Chef der Armee Benedikt Roos hält einen Angriff Russlands auf die Schweiz für realistisch. Bild: keystone

Armeechef: «Wer Europa destabilisieren will, könnte in der Schweiz ansetzen»

Der Chef der Schweizer Armee Benedikt Roos macht sich Sorgen, dass Russland kritische Infrastruktur in der Schweiz angreifen könnte.

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Die Schweiz sei ein Ziel für Russland. Das sagt Armeechef Benedikt Roos im Tagesgespräch bei SRF. «Es ist ein Kampf der Systeme: die freiheitlich-demokratische Welt gegen die autokratische. Wir sind mehr als je zuvor Teil der westlichen Welt und damit ein potenzielles Ziel», sagt Roos.

Es gebe in der Schweiz kritische Infrastruktur, die für den ganzen europäischen Kontinent wichtig sei: Strom- und Gasverteilung, die wichtigsten Verbindungen durch die Alpen, grosse Datenzentren. Deshalb sagt Roos: Wer Europa destabilisieren will, könnte hier ansetzen».

Zudem bereitet dem Armeechef Sorgen, dass die Schweiz «null » Luftverteidigung besitzt, um Marschflugkörper oder ballistische Raketen abzuwehren.

Der Schweizer Bevölkerung fehle der Sinn für die drohende Bedrohung, sagt Roos: «Zum guten Glück haben wir kein Gedächtnis mehr, was Krieg bedeutet. Aber das Bewusstsein, dass die Schweiz in eine Krise geraten könnte, ist noch zu wenig stark ausgeprägt.»

(her)