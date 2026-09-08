meist klar17°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Armeechef Benedikt Roos hält Angriff Russlands für realistisch

Korpskommandant Benedikt Roos, Chef der Armee, im Interview mit Journalisten der Keystone-ATS, waehrend eines Medienanlasses zu Drohnen, Drohnenabwehr und Robotik fuer die Verteidigungsfaehigkeit im R ...
Der Chef der Armee Benedikt Roos hält einen Angriff Russlands auf die Schweiz für realistisch.Bild: keystone

Armeechef: «Wer Europa destabilisieren will, könnte in der Schweiz ansetzen»

Der Chef der Schweizer Armee Benedikt Roos macht sich Sorgen, dass Russland kritische Infrastruktur in der Schweiz angreifen könnte.
08.09.2026, 02:1308.09.2026, 02:13

Die Schweiz sei ein Ziel für Russland. Das sagt Armeechef Benedikt Roos im Tagesgespräch bei SRF. «Es ist ein Kampf der Systeme: die freiheitlich-demokratische Welt gegen die autokratische. Wir sind mehr als je zuvor Teil der westlichen Welt und damit ein potenzielles Ziel», sagt Roos.

Es gebe in der Schweiz kritische Infrastruktur, die für den ganzen europäischen Kontinent wichtig sei: Strom- und Gasverteilung, die wichtigsten Verbindungen durch die Alpen, grosse Datenzentren. Deshalb sagt Roos: Wer Europa destabilisieren will, könnte hier ansetzen».

Zudem bereitet dem Armeechef Sorgen, dass die Schweiz «null » Luftverteidigung besitzt, um Marschflugkörper oder ballistische Raketen abzuwehren.

Der Schweizer Bevölkerung fehle der Sinn für die drohende Bedrohung, sagt Roos: «Zum guten Glück haben wir kein Gedächtnis mehr, was Krieg bedeutet. Aber das Bewusstsein, dass die Schweiz in eine Krise geraten könnte, ist noch zu wenig stark ausgeprägt.»

(her)

Das könnte dich auch interessieren:

Drohnenvorfall Leipzig: Lawrow nennt Vorwürfe «echten Krieg»
Drohnenvorfall Leipzig: Lawrow nennt Vorwürfe «echten Krieg»
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
    1 / 18
    Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

    Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
    quelle: keystone / alex babenko
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Ukrainische Armee zeigt online, wie vielseitig sie Boden-Drohnen einsetzt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Ukraine wendet Notfall ab: AKW Saporischschja hat wieder Strom
    Die dringend benötigte Stromzufuhr für das frontnahe ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist nach fast drei Wochen wieder hergestellt worden. Während einer begrenzten Feuerpause konnte eine beschädigte Leitung repariert werden, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mitteilte. Dies sei ein entscheidender Schritt zur Vermeidung eines Atomunfalls, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi.
    Zur Story