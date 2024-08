Paukenschlag bei Nestlé: Der Nahrungsmittelkonzern erhält überraschend einen neuen Chef. Laurent Freixe übernimmt das Amt per 1. September von Mark Schneider, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.

In Deutschland entsteht gerade eine riesige Chipfabrik – die wichtigsten Punkte

Der weltgrösste Chip-Hersteller TSMC baut ab sofort im deutschen Bundesland Sachsen. Dafür greift der Bund ordentlich in die Tasche. Was erhofft er sich von der Fabrik?

Noch ist nicht viel zu sehen vom neuesten Zukunftsprojekt in Sachsen. Doch in den kommenden Monaten soll es Schlag auf Schlag gehen in Silicon Saxony – so nennt der Freistaat seine Mikroelektronik- und Halbleiterbranche rund um Dresden, frei nach dem Silicon Valley in Kalifornien. 2027 will das taiwanesische Unternehmen TSMC mit drei Partnern im Norden von Dresden Chips vor allem für die Automobilindustrie produzieren.