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Diese Geschenke wurden nach Weihnachten an Galaxus retourniert

Unglückliches Paar wegen Geschenken KI-generiert
Wären die beiden nicht KI-generiert, würden sie ihre Geschenke wohl zurückschicken.Bild: nano banana/KI-generiert

Und jetzt rate mal, welche Geschenke die Leute nach Weihnachten am meisten retournierten

15.01.2026, 14:5008.07.2026, 15:39

Was unter dem Weihnachtsbaum nicht überzeugt, landet oft rasch wieder als Retoure bei der Post. Beim Onlinehändler Galaxus gingen 2025 knapp zwei Prozent der bestellten Artikel zurück ins Lager.

Besonders häufig retourniert wurden nach den Festtagen Smartphone-Hüllen, Lego-Sets und Kopfhörer, wie Galaxus am Donnerstag mitteilte.

Lego zählte dabei erstmals zu den drei am häufigsten zurückgesendeten Produkttypen in den zwei Wochen nach Weihnachten. Nach den Smartphone-Hüllen und vor den Kopfhörern wurde in den zwei Wochen nach Heiligabend kein anderer Produkttyp in absoluten Zahlen so häufig zurückgegeben.

Bekleidung klar vorne

Über das vergangene Jahr betrachtet verzeichneten die Kategorien Bekleidung, Uhren und Schmuck sowie Sportartikel die höchsten Retourenquoten im Verhältnis zum Bestellvolumen. Nahrungsmittel, Medien sowie Beauty und Gesundheit werden hingegen am seltensten zurückgesendet. Insgesamt lag die durchschnittliche Retourenquote bei 1,77 Prozent und war damit ähnlich hoch wie im Jahr zuvor.

Als häufigste Gründe für Rücksendungen wurden abweichende Erwartungen, fehlende Kompatibilität mit einem anderen Produkt oder falsche Grösse genannt, teilte der Onlinehändler weiter mit. Unter «Weitere Gründe» verbergen sich unter anderem Spezialfälle wie «Lieferung kam zu spät» (1 %), «Produkt nicht mehr nötig» (1 %) und andere. (sda/awp/fox)

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9 Kommentare
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Jackie Brown
15.01.2026 15:31registriert Oktober 2022
Habe in dieser Zeit auch eine Smartphone Hülle retourniert. Dies weil sie nicht der Beschreibung entsprochen hat und letztlich einfach billiger Mist war.
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