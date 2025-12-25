Unter dem Weihnachtsbaum der Stars kommt nichts Alltägliches. Bild: shutterstock

Das sind die dekadenten (und skurrilen) Weihnachtsgeschenke der Stars

Die Geschenke unter den Weihnachtsbäumen der Promis werden zwar erst noch ausgepackt, doch die Kinder können sich sicher wieder über viel Luxus freuen – von teuren Markenartikeln über Diamantschmuck bis zu Mini-Autos. Auch die Erwachsenen gaben in den vergangenen Jahren oft extravagante Geschenke, und manches davon war ziemlich skurril.

Kendra Kotas

Sie sind reich, erfolgreich und grosszügig – zumindest ihren Kindern und Partnern gegenüber. Auch dieses Weihnachten können sich Stormi und Co. wohl über luxuriöse und ausgefallene Geschenke freuen.

Kim Kardashian

Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North West. Bild: www.imago-images.de

Kim Kardashian blüht zu Weihnachten richtig auf. Neben 60 beleuchteten Bäumen im Erdgeschoss ihrer Villa erstrahlt auch das Äussere ihres Anwesens im festlichen Glanz. Und natürlich werden auch ihre Sprösslinge in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.

An Weihnachten 2019 gab es beispielsweise eine bei einer Auktion ersteigerte Jacke von Michael Jackson im Wert von 65’000 Dollar. Die Samtjacke, die Michael Jackson einmal bei einem Ausflug mit Elizabeth Taylor getragen hatte, wurde im Innern mit Bildern des verstorbenen Sängers bestückt. «North ist ein riesiger Michael-Jackson-Fan. Wir wussten, dass ihr das gefallen würde», erklärte die stolze Mutter in einem Instagram-Video.

Die Ärmel der Jacke wurden für die damals sechsjährige North extra hochgesteckt, damit sie diese schon tragen konnte. Bild: Instagram / Kim Kardashian

Kylie Jenner

Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi im Partnerlook. Bild: www.imago-images.de

Kims Schwester Kylie Jenner mag es ebenfalls gerne pompös. Ihre Tochter Stormi bekam 2018 zu ihrem ersten Weihnachten einen Mini-Lamborghini, der mit dem ikonischen Logo von Louis Vuitton bedruckt war.

Das Kinderauto von Louis Vuitton konnte die damals einjährige Stormi vermutlich noch nicht fahren. Bild: Instagram / Kylie Jenner

Ein Jahr später gab es dann von Grossmutter Kris Jenner ein eigenes riesiges Spielhaus, das über mehrere Eingänge, eine funktionierende Türklingel, einen künstlichen Kamin, einen Briefkasten, eine Wandklimaanlage und sogar einen Balkon verfügte.

Philipp Plein

Designer Philipp Plein mit seiner Familie. Bild: Instagram / philipp plein

Modedesigner Philipp Plein ist der König des Protzes, weshalb es auch nicht überrascht, wenn er auch seine Kleinkinder mit Luxus überhäuft.

Seinem damals eineinhalb Jahre alten Sohn Rocket Halo Ocean schenkte er 2023 zu Weihnachten ein 400'000 Franken teures Auto. Der 585-PS-starke Rolls-Royce Spectre, das erste Elektroauto der britischen Luxus-Automarke, wird aber wohl noch einige Zeit in der Garage stehen. Fahren darf Rocket den Luxusschlitten nämlich frühestens mit 17.

Das Unwrapping im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Tori Spelling

Tori Spelling spielte Donna Martin in der Fernsehserie «Beverly Hills, 90210» Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Tori Spelling wurde durch «Beverly Hills 90210» bekannt und auch privat lebt sie im warmen Los Angeles. Da sie aber weisse Weihnachten liebt, bekam sie von ihrem steinreichen Vater, dem mittlerweile verstorbenen Fernsehproduzenten Aaron Spelling, einst eine Schneemaschine im Wert von 1,6 Millionen Franken geschenkt. Das Präsent kam so gut an, dass sie 2009 ihren Kindern dasselbe schenkte.

Dies war aber nicht das einzige skurrile Geschenk der Schauspielerin. Ihrem Ex-Mann Dean McDermott schenkte sie zum Jahrestag ihre alten Brustimplantate, die sie als Buchstützen umfunktioniert hatte, wie sie in ihrem Podcast «misSPELLING» erzählte.

Angelina Jolie

Angelina Jolie und Brad Pitt schenken sich heute wohl nichts mehr. Bild: keystone

Angelina Jolie und Brad Pitt können sich bekanntlicherweise nicht mehr riechen und befinden sich seit Jahren in einem Rosenkrieg. Davor gaben sie aber auch geschenketechnisch alles. Jolie schenkte ihrem Liebsten kurz vor Weihnachten 2012 einen echten Wasserfall für 1,6 Millionen Dollar. Pitt wollte auf dem Land dann ein Haus im Stil von Pitts Lieblingsarchitekten, Frank Lloyd Wright, bauen.

Das Design «Fallingwater» von Frank Lloyd Wright. Bild: www.imago-images.de

Ein Freund des damaligen Paars sagte: «Angelina wollte ihm etwas unglaublich Besonderes schenken, und weil sie weiss, wie sehr er Architektur mag, dachte sie, das sei perfekt.»

Mike Tyson

Mike Tyson mit seiner damaligen Ehefrau Robin Givens. Bild: Archive Photos

Boxer Mike Tyson schenkte seiner damaligen Frau Robin Givens Ende der 80er eine Badewanne aus 24 Karat Gold, die damals 2,3 Millionen US-Dollar kostete. Mit einem Vermögen von etwa 300 Millionen Dollar konnte er sich dies aber leisten. Gehalten hat die Ehe nicht und es kam zu einer der teuersten Scheidungen. Auch die Badewanne musste er später wieder verkaufen.

Die Badewanne verkaufte Tyson 2013 für einen Bruchteil des Originalpreises. Bild: X / lifestylebills

Victoria und David Beckham

Die Beckhams haben gerade nicht viel zu lachen. Bild: keystone

Die Beckhams müssen sich aktuell mit Schlagzeilen über den Zoff mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn herumschlagen, doch die teuren Weihnachtsgeschenke könnten die Stimmung wieder etwas aufhellen – denn in der Familie liebt man Luxus.

Während ihrer langjährigen Ehe soll Ex-Fussballer David Beckham seiner Ehefrau Victoria zahlreiche luxuriöse Geschenke gemacht haben. Alleine 2005 gab es eine mit Diamanten besetzte Handtasche im Wert von 100'000 US-Dollar, ein eigens angefertigter Rolls-Royce Phantom im Wert von 500'000 US-Dollar und eine Boucheron-Rubin-Diamant-Halskette im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar. Auf die Spitze trieb es Beckham aber mit Fliegengittern, in die der Name seiner Liebsten eingraviert war.

Doch auch Victoria machte ihrem Mann ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk: eine Schar Hühner. Das Ganze hielt sie in einem Instagram-Video fest: