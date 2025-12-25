meist klar
DE | FR
burger
Leben
People-News

Das sind die Weihnachtsgeschenke der Stars

Geschenkidee Weihnachten Geschenk Geschenke
Unter dem Weihnachtsbaum der Stars kommt nichts Alltägliches.Bild: shutterstock
People-News

Das sind die dekadenten (und skurrilen) Weihnachtsgeschenke der Stars

Die Geschenke unter den Weihnachtsbäumen der Promis werden zwar erst noch ausgepackt, doch die Kinder können sich sicher wieder über viel Luxus freuen – von teuren Markenartikeln über Diamantschmuck bis zu Mini-Autos. Auch die Erwachsenen gaben in den vergangenen Jahren oft extravagante Geschenke, und manches davon war ziemlich skurril.
25.12.2025, 19:1825.12.2025, 19:18
Kendra Kotas
Kendra Kotas

Sie sind reich, erfolgreich und grosszügig – zumindest ihren Kindern und Partnern gegenüber. Auch dieses Weihnachten können sich Stormi und Co. wohl über luxuriöse und ausgefallene Geschenke freuen.

Kim Kardashian

PFW - Jean Paul Gaultier by Olivier Rousteing Arrivals - Paris Fashion Week - Haute Couture Fall Winter 2022 2023 NB Kim Kardashian and North West attends the Jean Paul Gaultier by Olivier Rousteing C ...
Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North West.Bild: www.imago-images.de

Kim Kardashian blüht zu Weihnachten richtig auf. Neben 60 beleuchteten Bäumen im Erdgeschoss ihrer Villa erstrahlt auch das Äussere ihres Anwesens im festlichen Glanz. Und natürlich werden auch ihre Sprösslinge in diesem Jahr nicht zu kurz kommen.

An Weihnachten 2019 gab es beispielsweise eine bei einer Auktion ersteigerte Jacke von Michael Jackson im Wert von 65’000 Dollar. Die Samtjacke, die Michael Jackson einmal bei einem Ausflug mit Elizabeth Taylor getragen hatte, wurde im Innern mit Bildern des verstorbenen Sängers bestückt. «North ist ein riesiger Michael-Jackson-Fan. Wir wussten, dass ihr das gefallen würde», erklärte die stolze Mutter in einem Instagram-Video.

Michael Jackson Jacke
Die Ärmel der Jacke wurden für die damals sechsjährige North extra hochgesteckt, damit sie diese schon tragen konnte.Bild: Instagram / Kim Kardashian

Kylie Jenner

Celebrities attend Kylie Jenner Cosmetics pop-up event in Los Angeles Featuring: Kylie Jenner with daughter Stormi Where: Los Angeles, California, United States When: 17 Oct 2025 Credit: Dutch/BauerGr ...
Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi im Partnerlook.Bild: www.imago-images.de

Kims Schwester Kylie Jenner mag es ebenfalls gerne pompös. Ihre Tochter Stormi bekam 2018 zu ihrem ersten Weihnachten einen Mini-Lamborghini, der mit dem ikonischen Logo von Louis Vuitton bedruckt war.

Kylie Jenner Geschenk
Das Kinderauto von Louis Vuitton konnte die damals einjährige Stormi vermutlich noch nicht fahren.Bild: Instagram / Kylie Jenner

Ein Jahr später gab es dann von Grossmutter Kris Jenner ein eigenes riesiges Spielhaus, das über mehrere Eingänge, eine funktionierende Türklingel, einen künstlichen Kamin, einen Briefkasten, eine Wandklimaanlage und sogar einen Balkon verfügte.

Video: YouTube/Kylie Jenner

Philipp Plein

Philipp Plein
Designer Philipp Plein mit seiner Familie.Bild: Instagram / philipp plein

Modedesigner Philipp Plein ist der König des Protzes, weshalb es auch nicht überrascht, wenn er auch seine Kleinkinder mit Luxus überhäuft.

Seinem damals eineinhalb Jahre alten Sohn Rocket Halo Ocean schenkte er 2023 zu Weihnachten ein 400'000 Franken teures Auto. Der 585-PS-starke Rolls-Royce Spectre, das erste Elektroauto der britischen Luxus-Automarke, wird aber wohl noch einige Zeit in der Garage stehen. Fahren darf Rocket den Luxusschlitten nämlich frühestens mit 17.

Das Unwrapping im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Tori Spelling

Actress Tori Spelling attends Frozen celebrity premiere presented by Disney On Ice held at the Staples Center on Thursday, Dec.10, 2015, in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/A P)
Tori Spelling spielte Donna Martin in der Fernsehserie «Beverly Hills, 90210»Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Tori Spelling wurde durch «Beverly Hills 90210» bekannt und auch privat lebt sie im warmen Los Angeles. Da sie aber weisse Weihnachten liebt, bekam sie von ihrem steinreichen Vater, dem mittlerweile verstorbenen Fernsehproduzenten Aaron Spelling, einst eine Schneemaschine im Wert von 1,6 Millionen Franken geschenkt. Das Präsent kam so gut an, dass sie 2009 ihren Kindern dasselbe schenkte.

Dies war aber nicht das einzige skurrile Geschenk der Schauspielerin. Ihrem Ex-Mann Dean McDermott schenkte sie zum Jahrestag ihre alten Brustimplantate, die sie als Buchstützen umfunktioniert hatte, wie sie in ihrem Podcast «misSPELLING» erzählte.

Angelina Jolie

FILE - Angelina Jolie Pitt and Brad Pitt pose for a photo at the WSJ Magazine Innovator Awards 2015 at The Museum of Modern Art in New York, on Nov. 4, 2015. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) ...
Angelina Jolie und Brad Pitt schenken sich heute wohl nichts mehr.Bild: keystone

Angelina Jolie und Brad Pitt können sich bekanntlicherweise nicht mehr riechen und befinden sich seit Jahren in einem Rosenkrieg. Davor gaben sie aber auch geschenketechnisch alles. Jolie schenkte ihrem Liebsten kurz vor Weihnachten 2012 einen echten Wasserfall für 1,6 Millionen Dollar. Pitt wollte auf dem Land dann ein Haus im Stil von Pitts Lieblingsarchitekten, Frank Lloyd Wright, bauen.

Fallingwater, This is an early morning picture of the historic Fallingwater on the Bear Run River located in Mill a Run, Pennsylvania in Lafayette County. This stone house built over a waterfall was d ...
Das Design «Fallingwater» von Frank Lloyd Wright.Bild: www.imago-images.de

Ein Freund des damaligen Paars sagte: «Angelina wollte ihm etwas unglaublich Besonderes schenken, und weil sie weiss, wie sehr er Architektur mag, dachte sie, das sei perfekt.»

Mike Tyson

Portrait of American actress Robin Givens and her husband, heavyweight boxer Mike Tyson, as they sit on a sofa, Los Angeles, California, May 1988. (Photo by Anthony Barboza/Getty Images)
Mike Tyson mit seiner damaligen Ehefrau Robin Givens.Bild: Archive Photos

Boxer Mike Tyson schenkte seiner damaligen Frau Robin Givens Ende der 80er eine Badewanne aus 24 Karat Gold, die damals 2,3 Millionen US-Dollar kostete. Mit einem Vermögen von etwa 300 Millionen Dollar konnte er sich dies aber leisten. Gehalten hat die Ehe nicht und es kam zu einer der teuersten Scheidungen. Auch die Badewanne musste er später wieder verkaufen.

Badewanne Mike Tyson
Die Badewanne verkaufte Tyson 2013 für einen Bruchteil des Originalpreises.Bild: X / lifestylebills

Victoria und David Beckham

epa12440460 British fashion designer and singer Victoria Beckham (R) and her husband, former footballer David Beckham (L) attend the world premiere of the documentary series &#039;Victoria Beckham&#03 ...
Die Beckhams haben gerade nicht viel zu lachen.Bild: keystone

Die Beckhams müssen sich aktuell mit Schlagzeilen über den Zoff mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn herumschlagen, doch die teuren Weihnachtsgeschenke könnten die Stimmung wieder etwas aufhellen – denn in der Familie liebt man Luxus.

Während ihrer langjährigen Ehe soll Ex-Fussballer David Beckham seiner Ehefrau Victoria zahlreiche luxuriöse Geschenke gemacht haben. Alleine 2005 gab es eine mit Diamanten besetzte Handtasche im Wert von 100'000 US-Dollar, ein eigens angefertigter Rolls-Royce Phantom im Wert von 500'000 US-Dollar und eine Boucheron-Rubin-Diamant-Halskette im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar. Auf die Spitze trieb es Beckham aber mit Fliegengittern, in die der Name seiner Liebsten eingraviert war.

Doch auch Victoria machte ihrem Mann ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk: eine Schar Hühner. Das Ganze hielt sie in einem Instagram-Video fest:

People-News
Beckham-Beef: Darum geht es beim Streit der Brüder
People-News
Rolex mit 5 – Diese Promi-Knirpse sind eine Zillion Mal reicher als wir
Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Seltsame Beobachtungen im Supermarkt
Eistee bei Pokémon, ein Krustenkranz beim Glacé. Unsere Autorin stolpert immer wieder über Waren, die im Laden am komplett falschen Ort versorgt sind. Wie sind sie dort gelandet? Vier erfundene Weihnachtsgeschichten zu wahren Bildern.
Mögliche Antworten auf diese Fragen könnt ihr hier lesen:
Zur Story