Taucher der Schweizer Börse nach US-Zinsentscheid erwartet

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend zwar wie erwartet den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Allerdings senkte sie auch die Erwartungen für weitere Zinsschritte. Dies hat die Anleger auf dem falschen Fuss erwischt und die US-Aktien und Bondmärkte in den Keller geschickt.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte nach den US-Börsen auch die übrigen Handelsplätze der Welt auf Talfahrt schicken. So wird auch an der Schweizer Börse ein Taucher erwartet.

Jeden Sonntag offene Läden in den Städten? Bald entscheidet der Bundesrat

In grösseren Städten sollen sonntags in bestimmten Zonen die Läden Personal beschäftigen dürfen. Bundesrat Guy Parmelin könnte eine entsprechende Liberalisierung noch im Januar beschliessen. Heftiger Widerstand ist vorprogrammiert.

An Sonntagen sind die Läden in der Schweiz geschlossen – eigentlich. Das Arbeitsrecht des Bundes verbietet es, dann Personal zu beschäftigen. Diverse Ausnahmen etwa für Läden in Bahnhöfen und Flughäfen, für Bäckereien, Kioske oder Tankstellenshops haben in den vergangenen Jahren zu einer Aufweichung des Verbots geführt. Bald könnte sich eine weitere Ausnahme dazu gesellen.