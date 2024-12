Taucher nach US-Zinsentscheid: SMI verliert 1,5 Prozent

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend zwar wie erwartet den Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Allerdings senkte sie auch die Erwartungen für weitere Zinsschritte. Dies hat die Anleger auf dem falschen Fuss erwischt und die US-Aktien und Bondmärkte in den Keller geschickt.

Emotionaler Moment an der Darts-WM: Spieler bricht auf der Bühne in Tränen aus

Fahrzeughersteller Aebi Schmidt geht über Fusion in den USA an die Börse

Via Fusion kommt der Schweizer Fahrzeughersteller Aebi Schmidt an die Börse. Dies aber nicht in der Schweiz, sondern in den USA. Gleichzeitig steigt das Unternehmen zur Nummer zwei der Branche auf.