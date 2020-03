Nationalbank macht fast 49 Milliarden Gewinn – Geldsegen für Bund und Kantone

Wirtschaft

Nationalbank macht 49 Milliarden Gewinn: Geldsegen für Bund und Kantone



Gute Nachrichten aus Bern: Die Schweizerische Nationalbank weist für das Jahr 2019 einen Gewinn von 48,9 Milliarden Franken aus. Im Vorjahr hatte ein Verlust von 14,9 Milliarden resultiert.

Die Nationalbank macht vor allem mit ihren Fremdwährungspositionen Gewinn, wie sie am Montag mitteilt. Unter dem Strick blieben hier 40,3 Milliarden Franken. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 6,9 Milliarden.

Bild: KEYSTONE

Angesichts der hohen Ausschüttungsreserve hat die Nationalbank mit dem Bund im Februar 2020 zudem eine Zusatzvereinbarung für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 abgeschlossen. Die Nationalbank wird für das Jahr 2019 zusätzlich 2 Milliarden Franken ausschütten. Insgesamt gehen damit 4 Milliarden Franken an an Bund und Kantone, wobei ein Drittel an den Bund geht, zwei Drittel an die Kantone. (mlu)

