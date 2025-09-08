wechselnd bewölkt20°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Stadler erhält Millionenauftrag von der Zentralbahn.

Stadler erhält 150-Millionen-Auftrag von der Zentralbahn

08.09.2025, 16:4308.09.2025, 16:43
Das Logo der Firma Stadler Rail auf dem Zug Mika der BLS, am Dienstag, 4. Mai 2021, in Bern. Ab dem 10. Mai 2021 verkehren die ersten der 58 neuen Zuege auf der Strecke Bern - Neuenburg. (KEYSTONE/Pet ...
Stadler erhält Grossauftrag von der Zentralbahn.Bild: keystone

Der Zugbauer Stadler hat von der Zentralbahn (ZB) einen weiteren Auftrag erhalten. Die ZB habe insgesamt acht Triebzüge für die Strecken Luzern-Interlaken und Luzern-Engelberg bestellt, teilte Stadler mit. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf rund 150 Millionen Franken.

Bei den bestellten Zügen handelt es sich laut den Angaben um die Fahrzeugtypen ADLER und FINK, die im Stadler-Werk in Bussnang gebaut werden. Die ZB setze bereits seit Jahren auf diese Züge. Nebst der Kapazitätserweiterung lege die Zentralbahn den Fokus mit der Bestellung je eines Premiumabteils in drei ADLER-Zügen auch auf eine Steigerung des Reiseerlebnisses, hiess es. (sda/awp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen