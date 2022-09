Swiss-Piloten lehnen Schlichtungsangebot ab und wollen Cheftreffen

Die Piloten der Swiss haben das Schlichtungsangebot der Airline abgelehnt. Sie bezeichneten das Angebot ihres Arbeitgebers als «nicht zielführend», wie der Pilotenverband Aeropers am Dienstag mitteilte. Stattdessen wollen sie ein Treffen ihres Präsidenten mit dem Chef der Swiss erwirken.

Die Swiss hatte ihren Piloten vergangene Woche eine aussergerichtliche Schlichtung vorgeschlagen. Auf diese wollen die Piloten nicht eingehen. «Wir zweifeln an der Ernsthaftigkeit der geäusserten Absicht, mit diesem Vorschlag den Weg zu einem neuen Piloten GAV zu ebnen», wird Aeropers-Präsident Clemens Kopetz in der Mitteilung zitiert. Die Piloten kritisieren, dass die Swiss zweimal eine von Aeropers angebotene Mediation oder Schlichtung ausgeschlagen habe.

Das vorgeschlagene Schlichtungsverfahren, das 45 Tage hätte in Anspruch nehmen sollen, hat in den Augen der Piloten keinen Zweck: «Die ungewisse Phase für die Pilotinnen und Piloten der Swiss um viele Wochen zu verlängern um am Ende nur eine unverbindliche Schlichtungsempfehlung vorliegen zu haben, bringt uns einem neuen GAV keinen Schritt näher und ist nicht zielführend», so der Pilotenpräsident.

Stattdessen schlägt er vor, sich mit dem Swiss-Chef Dieter Vranckx in eine «abschliessende Verhandlungsrunde im kleinen Führungskreis» zu begeben. Dort solle der «bereits viel zu langen und für beide Seiten unproduktiven Verhandlungsprozess zeitnah zu einem erfolgreichen Abschluss» gebracht werden, so Kopetz.

Die Piloten hätten zudem für Donnerstag einen Protestmarsch durch Kloten geplant.

Streik in den Herbstferien angedroht

Bald könnte es jedoch zu einem richtigen Streik kommen. Denn die Piloten haben bereits vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass sie möglicherweise ab dem 17. Oktober die Arbeit niederlegen werden. Diese Pläne bekräftigen sie nun in der Mitteilung. Die Abstimmung über einen möglichen Streik läuft noch bis am 16. Oktober.

Die Geschäftsleitung der Swiss müsse in dem von Aeropers vorgeschlagenen «High-Level-Treffen» zwischen Vranckx und Kopetz «mit einem zeitgemässen Angebot auf ihre Pilotinnen und Piloten zugehen», heisst es. Falls bei dem Gespräch nichts zustande komme, seien «ab dem 17. Oktober Kampfmassnahmen möglich».

Solche würden die Swiss wohl hart treffen, denn dann sind in vielen Kantonen noch Herbstferien. Die Piloten geben jedoch an, eine Lösung am Verhandlungstisch zu bevorzugen. (aeg/sda/awp)