wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Tesla

Tesla macht zwar deutlich mehr Umsatz – verfehlt aber Gewinnerwartung

FILE - A sign for Tesla is displayed at a facility on Wednesday, April 15, 2026, in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane, File) Tesla-Results
Der Quartalsumsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 26 Prozent auf knapp 28,24 Milliarden Dollar.Bild: keystone

Tesla macht zwar deutlich mehr Umsatz – verfehlt aber Gewinnerwartung

23.07.2026, 00:3423.07.2026, 00:34

Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte haushoch die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie.

Analysten hatten bei diesem Wert im Durchschnitt mit 51 US-Cent gerechnet, Tesla kam auf 33 Cent. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als zwei Prozent.

Der Quartalsumsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 26 Prozent auf knapp 28,24 Milliarden Dollar. Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480'126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.

Unter dem Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem eine Folge von Rabatten vor allem im wichtigen Heimatmarkt USA sein.

Zudem fielen die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten auf 146 Millionen Dollar von 380 Millionen Dollar noch drei Monate zuvor. US-Präsident Donald Trump hatte dieses Geschäft durch sein Vorgehen gegen Abgas-Grenzwerte in den USA dezimiert. In den vergangenen Jahren half der Handel mit CO2-Rechten Tesla oft über Durststrecken.

Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst
1 / 4
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst

Das neue La La Land-Poster
quelle: lionsgate
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die erste Rede vom neuen britischen Premierminister Andy Burnham
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mutiger Schritt: Wie die IT-Cracks der Schweizer Armee Microsoft den Rücken kehren
Unter US-Präsident Donald Trump wird unsere Abhängigkeit von marktbeherrschenden Tech-Konzernen zum unkalkulierbaren Sicherheitsrisiko. Immerhin gibt es nun ein Zeichen aus Bern.
Gerade bei der Digitalisierung hat die Schweiz gute Nachrichten nötig.
Zur Story