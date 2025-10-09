Die Investition in die Anlage in Daya Bay in der Provinz Guangdong beläuft sich auf insgesamt 100 Millionen Franken. Bild: keystone

Wirtschafts-News

Clariant baut Standort in China für 100 Millionen Franken aus

Der Spezialchemiekonzern Clariant baut seine Produktionskapazitäten in China aus. In der 2023 im Süden von China eröffneten Produktionsstätte für Flammschutzmittel wird ab November eine zweite Produktionslinie in Betrieb genommen.

Die Investition in die Anlage in Daya Bay in der Provinz Guangdong beläuft sich auf insgesamt 100 Millionen Franken, wie Clariant am Donnerstag mitteilte.

Die Anlage soll helfen, die sowohl global als auch in Asien wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Brandschutzmitteln zu decken. Diese komme etwa im Bereich Elektromobilität und Elektronik zum Einsatz. (sda/awp)