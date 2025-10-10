Bild: keystone

Wirtschafts-News

Medizinaltechnik-Hersteller Ypsomed expandiert mit erstem Werk in den USA

Ypsomed baut seinen ersten Produktionsstandort in den USA auf. Das Schweizer Medtech-Unternehmen will in Holly Springs (North Carolina) in einer ersten Phase rund 200 Millionen Franken investieren. Ab Ende 2027 sollen dort Produkte für den US-Markt hergestellt werden.

Laut Mitteilung vom Freitag will Ypsomed mit der neuen Anlage die Fertigungskapazitäten erweitern und die Nähe zu wichtigen Kunden in Nordamerika stärken. Für die Expansion erwirbt das Unternehmen ein bestehendes Gebäude mit einer Fläche von 15'000 Quadratmetern und der Option auf spätere Erweiterung.

Zunächst sollen rund 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Mittelfristig könnte die Belegschaft je nach Nachfrage auf etwa 200 Personen wachsen.

Die Entscheidung fällt in eine Phase, in der Schweizer Medtech-Firmen unter Druck stehen. Seit Anfang August gelten in den USA Importzölle von 39 Prozent, was die Kosten für in der Schweiz gefertigte Geräte erhöht.

Bauentscheid vor Zollhammer

Mehrere Branchenvertreter prüfen deshalb, Teile ihrer Produktion in den US-Markt zu verlagern, um Zölle und logistische Hürden zu umgehen. Ypsomed hatte den Bauentscheid für ein Werk in den USA bereits ein Jahr vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump getroffen.

Ypsomed setzt damit seinen Expansionskurs fort. Neben dem neuen US-Standort eröffnete das Unternehmen 2025 ein Werk im chinesischen Changzhou und startete den Ausbau seines deutschen Standorts Schwerin. Auch in der Schweiz investiert Ypsomed weiter, unter anderem 200 Millionen Franken in den Ausbau des Werks Solothurn. (sda/awp)