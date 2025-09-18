Roche kauft amerikanische 89bio für bis zu 3,5 Milliarden Dollar

Roche übernimmt für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar die amerikanische 89bio. Das Biopharma-Unternehmen leistet laut Roche Pionierarbeit bei der Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung von Leber- und kardiometabolischen Erkrankungen.

Das Hauptprodukt von 89bio ist Pegozafermin, teilte Roche am Donnerstag mit. Mit dem Wirkstoffkandidaten würden derzeit zulassungsrelevante Studien zur Behandlung von moderater bis schwerer metabolisch-assoziierter Steatohepatitis (MASH) durchgeführt.

Roche übernimmt ein amerikanisches Biopharma-Unternehmen. (Symbolbild) Bild: keystone

Steatohepatitis ist eine entzündliche Lebererkrankung, die im Zusammenhang mit Fettansammlungen in der Leber auftritt. Das Medikament gilt laut Roche als potenziell «Best-in-Disease» für diese häufige Begleiterkrankung von Fettleibigkeit.

Die Übernahme stärkt Roches Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen, betonen die Basler in dem Communiqué. Zudem eröffne sie Möglichkeiten für künftige Kombinationstherapien.

Roche zahlt 14.50 US-Dollar je 89bio-Aktie in bar, das sind rund 2,4 Milliarden Dollar. Ausserdem bekommen die Aktionäre ein spezielles Zusatzzahlungsrecht (CVR) von bis zu 6 Dollar pro Aktie, wodurch der Gesamtwert der Übernahme auf bis zu 3,5 Milliarden Dollar steigen könnte. (rbu/sda/awp)