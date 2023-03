Die Credit Suisse in Zürich Orlikon. Bild: keystone

Wirtschafts-News

Aktien von Banken verlieren deutlich – Credit Suisse auf neuem Allzeittief

An der Schweizer Börse stehen am Freitag die Aktien von Banken und Finanzdienstleistern im Sog der Marktentwicklung in den USA und verlieren deutlich an Wert. Die Aktien der Credit Suisse sacken sogar auf ein neues Allzeittief ab.

Während die Anteilscheine der UBS kurz nach 10 Uhr rund 4.8 Prozent unter dem Schlusskurs des Vorabends notierten und 19.12 Franken kosteten, stürzten die Valoren der CS zwischenzeitlich sogar auf ein neues Allzeittief von 2.46 Franken ab. Auch die Aktien von Julius Bär (-3.8%), Vontobel (-1.9%), EFG (-2.2%) und Swissquote (-4.9%) können sich dem Sog der Kursrückgänge in den USA nicht entziehen.

In den USA trennten sich am Donnerstag die Anlegerinnen und Anleger allgemein von Bankaktien. Der KBW Bank Index, ein viel beachtetes Branchenbarometer, fiel um 7.7 Prozent und verzeichnete den grössten Tagesverlust seit Juni 2020.

Laut einem Experten hätte der Kollaps der Krypto-Bank Silvergate allein die Bankenbranche weniger beunruhigt. Der Absturz von SVB Financial allerdings schüre Ängste, dass andere Banken ähnliche Probleme bekommen könnten. SVB Financial musste die Bilanz durch ein Aktienangebot in Höhe von 2 Milliarden Dollar stärken, um die Auszahlung an die Kunden im Umfeld steigender Zinsen sicherzustellen.

Da der Finanzierer viele US-Staatsanleihen sowie hypothekarisch besicherte Wertpapiere im Portfolio habe, könne das Problem auch andere Banken treffen, erklärt ein Experte. Zwar würden Banken theoretisch durch die steigenden Zinsen Geld verdienen. Die Zinsen seien durch die US-Notenbank aber zu schnell angehoben worden und daher forderten die Kunden nun eine höhere Verzinsung, was die Banken zu einem Verkauf von Vermögenswerten mit Verlusten zwingen könne.

(yam/sda/awp)