Wirtschafts-News

Axa Schweiz ernennt Volker Reinthaler zum Finanzchef

Die Axa Schweiz hat ab März einen neuen Finanzchef. Mit dem bisherigen Risikochef Volker Reinthaler hat das Unternehmen eine interne Lösung für die Nachfolge von Alain Zweibrucker gefunden.

Volker Reinthaler ist neuer CFO der Axa Schweiz. Bild: axa

Reinthaler übernimmt den Posten des Chief Financial Officers per 1. März, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er folgt auf Zweibrucker, der Anfang Januar zum CEO von Axa Retail UK ernannt worden ist.

Der neue Finanzchef Reinthaler habe seit 2021 das Risikomanagement bei Axa Schweiz verantwortet und sei davor für das Pricing and Controlling im Sachversicherungsgeschäft zuständig gewesen, heisst es weiter. (dab/sda/awp)