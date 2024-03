Wirtschafts-News

Lonza übernimmt Roche-Werk in USA

Lonza übernimmt das Werk der Roche-Tochter Genentech in Vacaville in den USA. Dafür nimmt der Pharmazulieferer 1,2 Milliarden US-Dollar in die Hand und will weiter investieren.

So sollen weitere rund 500 Millionen Dollar in den Ausbau gesteckt werden, wie Lonza am Mittwoch mitteilte. Vacaville sei eine der grössten Produktionsanlagen weltweit für biologische Arzneimittel. Mit dem Zukauf werde Lonza seine Produktionskapazitäten sowie die Präsenz in den USA erheblich ausbauen.

Die derzeit am Standort für Roche hergestellten Produkte würden von Lonza gefertigt, mittelfristig aber auslaufen zu Gunsten von zugesagten Mengen für andere Kunden, heisst es weiter.

Im Rahmen der Übernahme erhöht Lonza auch seine mittelfristige Umsatzguidance. Nun soll von 2024 bis 2028 ein jährliches Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 12 bis 15 Prozent erreicht werden nach bislang 11 bis 13 Prozent. Die Ziele für die Core-EBITDA-Marge und den ROIC bleiben unverändert. (rbu/sda/awp)