Wirtschafts-News

Bitcoin steigt nach US-Inflationszahlen über 26'000 Dollar

Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag nach der Publikation der US-Inflationsdaten über die Marke von 26'000 Dollar gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Sommer 2022.

Der Bitcoin kostet so viel wie schon lange nicht mehr. Bild: keystone

Am frühen Dienstagnachmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zum Vortag knapp 17 Prozent im Plus auf 26'200 Dollar. Am vergangenen Wochenende wurde ein Bitcoin zeitweise noch für unter 20'000 Dollar gehandelt.

Händler verweisen auf den nachlassenden Preisdruck in den USA. Dieser könnte im Zuge der neusten Inflationsdaten die «schwelenden Sorgen vor einer Tempoverschärfung im Zinserhöhungszyklus der Notenbank Fed lindern könnte», schreibt etwa Analyst Timo Emden. Zusätzliche Zuversicht dürften Anleger aus den Anstrengungen der US-Behörden zur Milderung der drohenden Bankenkrise schöpfen: «Die Vorboten eines möglichen Krypto-Frühlings häufen sich», so Emden.

Etwas vorsichtiger gestimmt gibt sich Ipek Ozkardeskaya der Online-Bank Swissquote: «Zwar scheinen Risikoanlagen wie Bitcoin auf die abrupte Kehrtwende bei den Zinserhöhungserwartungen der Fed zu reagieren, die Gewinne dürften indes anfällig bleiben», so die Analystin. Es bleibe abzuwarten, ob die jüngsten Gewinne nicht schnell wieder abgegeben würden. (sda/awp)