Wirtschafts-News

Dollar sinkt zum Franken unter 87 Rappen – tiefster Wert seit acht Jahren

Der US-Dollar hat am Mittwoch deutlich nachgegeben und ist zum Schweizer Franken erstmals seit 2015 unter die Marke von 87 Rappen gesunken. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA belastet die US-Währung.

Am Nachmittag notierte der US-Dollar bei 0.8675 Franken, nachdem er am Vorabend noch bei 88 Rappen gelegen hatte. Auf einem so tiefen Stand war der US-Dollar letztmals im Jahr 2015 nach der Aufhebung der Euro-Untergrenze durch die SNB gesunken.

Auch der Euro verteuerte sich zum Dollar und stieg bis am Mittwochnachtmittag auf 1.11 Dollar. Das ist der höchste Stand seit März 2022. Am Dienstagabend ging der Euro noch zu gut 1.10 Dollar um.

Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA hat den Spekulationen auf weiter steigenden Zinsen in den USA einen Dämpfer versetzt. Während der Dollar mit der Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen unter Druck geriet, konnten andere wichtigen Währungen von der Entwicklung profitieren.

Im Juni war die Inflationsrate in den USA auf 3.0 Prozent gefallen, nach 4.0 Prozent im Mai. Auch die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, gab deutlich nach. Ökonomen rechnen zwar nach wie vor mit einer Erhöhung des US-Leitzinses um 0.25 Prozentpunkte Ende Juli. Die Erwartungen auf weitere Erhöhungen danach haben aber einen Dämpfer erhalten.

(sda/awp/dpa)