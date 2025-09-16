Neues Rekordtief: Dollar sinkt unter Marke von 79 Rappen

Umgerechnet hält der Herr hier rund 12 Franken in Händen. So in etwa. (Symbolbild) Bild: keystone

Der US-Dollar gibt am Dienstag im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed zu den wichtigen Währungen deutlich nach. Zum Schweizer Franken ist die US-Währung nun auch wieder unter die Marke von 79 Rappen abgerutscht.

Am späten Nachmittag wird der US-Dollar bei 0.7879 Franken gehandelt und damit mehr als einen halben Rappen tiefer als noch am Vorabend (0,7941). Noch etwas schwächer hatte er zuletzt Anfang Juli notiert. Der Euro legte gleichzeitig zur US-Währung am Nachmittag bis auf ein Mehrjahreshoch von 1,1849 Dollar zu.

Für die Fed-Sitzung vom Mittwoch wird mit einer Zinssenkung durch die US-Währungshüter um 25 Basispunkte gerechnet, einige hoffen sogar auf einen grossen Zinsschritt um 50 Basispunkte. Zumindest eine neue Stimme wird ganz im Sinne des US-Präsidenten für mehr statt weniger Lockerung votieren – die des neuen Ratsmitglieds und Trump-Beraters Stephen Miran.

Sehr genau dürften die Finanzmärkte auch die begleitenden Kommentare zum Zinsentscheid unter die Lupe nehmen. Diese sollen Hinweise darauf geben, ob das Fed den Anfang eines Senkungszyklus sieht und wie viele Schritte in den kommenden Monaten noch folgen werden. (sda/awp)