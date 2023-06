Wirtschafts-News

Schweizer Exporte im Mai markant gestiegen

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im Mai deutlich mehr Waren abgesetzt als im Vormonat. Treiber war die Chemie- und Pharmabranche, während die Maschinen- und Elektroindustrie stagnierte.

Die Pharma- und die Chemie-Branche waren die Treiber hinter der Exportsteigerung. Bild: KEYSTONE

Insgesamt beliefen sich die Exporte im Mai auf 22,35 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit stiegen sie zum Vormonat (saisonbereinigt) nominal um 7,8 Prozent. Real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Plus von 4,5 Prozent. Dieser Anstieg folgt auf den Vormonat April, in dem sich die Ausfuhren markant zurückgebildet hatten. Im Startquartal hingegen hatten sie noch klar angezogen.

Verantwortlich für das Exportplus waren die chemisch-pharmazeutischen Produkte, was den Anstieg zu 95 Prozent erkläre, heisst es in einer Mitteilung des BAZG. Auch die Exporte von Uhren nahmen zu. Hingegen stagnierten die Ausfuhren von Maschinen und Elektronik und jene von Metallen gingen sogar zurück.

Aufgeschlüsselt nach Regionen nahmen die Ausfuhren nach Europa (+9.6%) und Nordamerika (+6.9%) zu, jene nach Asien gingen hingegen zurück (-3.2%).

Die Einfuhren der Schweiz nahmen derweil im Mai um 3,1 Prozent ab auf 18,01 Milliarden Franken (real: -0.1%). Sie verzeichneten damit ihr viertes Minus seit Jahresbeginn. In der Folge kam der Handelsbilanzüberschuss im Mai bei hohen 4,34 Milliarden zu liegen. (sda/awp)