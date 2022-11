Supernova: Hubble-Teleskop gelingt spektakuläre Aufnahme aus dem All

Abell 370 ist einer der ersten Galaxienhaufen, in dem Astronomen das Phänomen des Gravitationslinseneffekts beobachtet haben. Der Effekt zeigt sich in Form von Bögen und Streifen auf dem Bild, die die gestreckten Bilder der Hintergrundgalaxien darstellen.

Von 860 bis 970 waren die Magyaren der Schrecken Europas. Auf mehr als 50 Überfällen zerstörten und plünderten sie ein grosses Gebiet von Bremen im Norden bis Otranto im Süden sowie Orléans im Westen. Das Kloster St. Gallen fiel ihnen 926 zum Opfer. Die Mönche in St. Gallen erstellten und bewahrten daraufhin die detailliertesten und ältesten Berichte der Ungarneinfälle in Westeuropa aus erster Hand.

Der genaue Ursprung der Magyaren in Zentralasien ist zwar noch immer Gegenstand reger wissenschaftlicher Diskussionen, es wird jedoch angenommen, dass sie ursprünglich aus dem Uralgebirge im Nordwesten Sibiriens stammten. Im Laufe der Jahrhunderte wanderte das ugrofinnische Volk von Sibirien nach Süden in das Gebiet zwischen dem Fluss Ural und dem Aralsee aus. Später zogen die Magyaren in den nördlichen Kaukasus und wanderten dann erneut westwärts bis zum Flussbecken des Don in der heutigen Ukraine.