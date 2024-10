Die schönsten Bilder des Supermonds

Gestern erstrahlte der Vollmond, der gleichzeitig auch ein Supermond war, in seiner ganzen Pracht am Himmel. Auf der ganzen Welt konnte er am Himmel bestaunt werden.

hannah wissler

Mehr «Wissen»

Als Supermond wird der grösste Vollmond des Jahres bezeichnet, also jener, welcher der Erde am nächsten kommt. Gestern kam er der Erde fast 30'000 Kilometer näher als im Durchschnitt.

Die besten Bilder des Supermonds aus aller Welt:

Dubai

Bild: keystone

Tallinn, Estland

Bild: keystone

Niendorf, Deutschland

Bild: keystone

Dubai

Bild: keystone

Naypyidaw, Myanmar

Bild: keystone

Krakau, Polen

Bild: keystone

Yangon, Myanmar

Bild: keystone

Dubai, Emiraten

Bild: keystone

Northumberland, England

Bild: keystone

Dubai

Bild: keystone

Yangon, Myanmar

Bild: keystone

Naypytaw, Myanmar

Bild: keystone

Krakau, Polen

Bild: keystone