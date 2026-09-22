Nicht alles, was abgelaufen ist, muss man gleich wegwerfen. Bild: DPA

Abgelaufen? Warum du diese Lebensmittel (fast) immer noch essen kannst

Viele Lebensmittel werden entsorgt, obwohl sie noch essbar wären. Schuld ist das Missverstehen von Ablaufdatum und Haltbarkeitsdatum. Wer hier den Durchblick behält und Reste richtig verwertet, spart Geld und reduziert Food Waste.

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Viele machen bei einem Joghurt, das einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegt, einem trockenen Brot oder verschimmeltem Käse kurzen Prozess und das Stück landet im Müll. Vieles davon hätte man jedoch noch essen können. So wird nicht nur Food Waste verursacht, sondern auch bares Geld weggeworfen.

Gemäss dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) können Leute, die dem entgegenwirken, durchschnittlich rund 600 Franken pro Kopf und Jahr sparen. Dies funktioniert auch mit dem richtigen Handhaben der Haltbarkeitsdaten.

Haltbarkeitsdatum vs. Ablaufdatum

Wichtig ist das Einhalten des Verbrauchsdatums bzw. Ablaufdatums bei Fleisch und Fisch. Steht dort «zu verbrauchen bis», sollte das Produkt danach nicht mehr gegessen oder eingefroren werden, denn es könnte mit Bakterien belastet sein, erklärt Ursina Krähenmann, Geschäftsführerin von foodwaste.ch., dem SRF.

Ein wichtiges Merkmal dieser leicht verderblichen Ware: Sie muss durchgehend gekühlt werden. Das Heimtückische daran ist, dass man Keime oder Salmonellen weder sehen, riechen noch schmecken kann. Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, sollte man die Finger davon lassen. Dazu zählen Frischfleisch, Weich- und Frischkäse, belegte Brötchen, Fertigpizzen und -menüs, Cremeschnitten und Co. sowie genussfertige Salate und Sprossen.

Werden aber abgepacktes Fleisch, Fisch und Reibkäse sowie Fertigprodukte, die mit «zu verbrauchen bis» angeschrieben sind, vor Ablauf des Datums eingefroren, können sie 90 Tage länger konsumiert werden.

Fleisch sollte nach dem Verbrauchsdatum nicht mehr gegessen werden. Bild: Shutterstock

Anders ist die Lage bei der Aufschrift «mindestens haltbar bis». «Dieses Datum garantiert, dass ein Produkt bis dahin einwandfrei ist. Danach können zwar Qualitätsverluste auftreten, es bleibt aber oft weiterhin essbar», meint Krähenmann zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Lang halten kann sich beispielsweise ein Joghurt. Ein Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum kann man unter Umständen noch Wochen und Monate später ungeniert geniessen, schreibt der Konsumentenschutz.

Produkte wie Joghurt können lange halten. Bild: Keystone

Achtung aber bei Schimmel: Wenn dieser feuchte oder flüssige Produkte wie Konfitüre betrifft, könnte das ganze Glas voll davon sein. Anders sieht es bei harten Konsistenzen aus. Wenn ein gereifter Hartkäse von Schimmel befallen ist, kann die Stelle einfach weggeschnitten werden. Trotzdem können laut der Expertin Lebensmittelvergiftungen möglich sein. «Deshalb wurden Haltbarkeits- und Verbrauchsdaten eingeführt», sagt Krähenmann.

Ein abgelaufenes Produkt sollte zuerst auf Schimmel oder Verfärbungen untersucht werden, danach erfolgt der Riechtest. Am Schluss kann ein kleines bisschen getestet werden.

So lange halten Lebensmittel Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat im Auftrag des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) untersucht, wie lange Produkte über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus gegessen werden können:



+ 360 Tage: Teigwaren, Reis, Tee, Kaffee etc.

+ 120 Tage: Fette, Öle, Müesli etc.

+ 90 Tage: Tiefkühlprodukte

+ 30 Tage: UHT-Milch, Hartkäse, Snacks etc.

+ 6 Tage: rohe Eier, Kuchen und Kleingebäck

Verwirrende Angaben

Bei einigen Produkten könnten Konsumentinnen und Konsumenten durcheinanderkommen, wenn bei einem Produkt in einem Laden ein Verbrauchsdatum, beim gleichen Produkt in einem anderen Laden jedoch ein Mindesthaltbarkeitsdatum steht. Dies kann geschehen, wenn das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV für gewisse Produkte nicht mehr wie früher ein Verbrauchs-, sondern neu ein Mindesthaltbarkeitsdatum vorschlägt und nicht alle Läden diese Lockerung umsetzen.

Diese Änderung gilt für Fleischwaren wie Salami, Rohschinken oder Trockenfleisch, Butter, Joghurt, Quark, Reibkäse, Eier, Fruchtsaft, Hefe oder Kuchenteige.

Bei Unsicherheit kann das Produkt auf Aussehen, Geruch und Geschmack getestet werden. Bild: Shutterstock

Die Faustregel ist: Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Anhaltspunkt, ab wann die Qualität eines Lebensmittels abnehmen kann.

So vermeidest du Food Waste

Auch wenn gewisse Lebensmittel vielleicht nicht mehr so prall und saftig wie am ersten Tag aussehen, können sie beispielsweise in einer Suppe, Gratins oder Quiches noch lecker schmecken. Altes und trockenes Brot kann ebenfalls noch verwertet werden, indem es zu Paniermehl zerkleinert wird. Dieses kann dann etwa für ein Schnitzel genutzt werden.

Es kommt nicht auf die Form an, sondern auf den Geschmack. Bild: Shutterstock

Bei frischem Gemüse und Obst fehlt das Haltbarkeitsdatum. Hier sollte man den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und auch unförmige Rüebli schmecken gleich wie gerade. Um Lebensmittel nicht zu verschwenden, kann zudem zu kleineren Mengen gegriffen werden.

(kek)