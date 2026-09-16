bedeckt15°
DE | FR
burger
Wissen
Forschung

Tyrannosaurus Rex war ein Warmblüter

Zahnanalyse bestätigt: Der T. rex war Warmblüter

Von wegen kaltblütige Echse: Der Tyrannosaurus rex war ein Warmblüter – er konnte also seine Körpertemperatur unabhängig von der Umgebung durch eigene Wärmeproduktion konstant halten.
16.09.2026, 20:00

Das bestätigt die Analyse von Zahnmaterial des berühmten «Thomas the T. rex» aus dem Natural History Museum of Los Angeles County, wie ein Forschungsteam im Fachjournal «Science Advances» berichtet. Damit seien die riesigen Dinos energiegeladene Raubtiere oder Aasfresser gewesen, keine trägen Sonnenanbeter.

Tyrannosaurus rex, T. rex, Dinosaurier
Der Tyrannosaurus war, anders als etwa Echsen, ein Warmblüter.Bild: Shutterstock

Schon zuvor waren Wissenschaftler nach verschiedenen Analysen davon ausgegangen, dass Tyrannosaurus rex ein Warmblüter war. Das Team um Randon Flores von der University of California in Los Angeles (UCLA) durfte nun für seine neue Analyse Zahnschmelz-Proben von zwei Zähnen von «Thomas» nutzen, einem zu rund 70 Prozent erhaltenen T.-rex-Skelett in der grossen Dinosaurierhalle des Museums.

Zahnschmelz verfüge über extrem widerstandsfähige Strukturen, was ihn zu jenem Teil des Skeletts mache, der chemischen Veränderungen durch die Umwelt im Laufe der Jahrmillionen am besten widerstehe, erklärte Mitautor Robert Eagle von der UCLA. Gesucht wurde demnach nach chemischen Bindungen zwischen bestimmten Kohlenstoff- und Sauerstoff-Varianten. Ihre Zahl nehme bei kühleren Temperaturen zu und bei wärmeren ab. Ein warmblütiges Tier weise in seinen Zähnen also weniger solche Bindungen auf als ein kaltblütiges Tier

Etwa so wie ein Elefant

Die Forschenden schlossen auf eine Körpertemperatur des T. rex von rund 36 Grad – was etwa der von Elefanten entspreche. Beim Menschen sind es etwa 37 Grad, bei Vögeln meist etwa 40 bis 43 Grad. Zumindest einige Dinos seien also warmblütig gewesen – was sich darauf ausgewirkt habe, wie und wo sie lebten. Der T. rex sei vor rund 66 Millionen Jahren vermutlich im grössten Teil des nordamerikanischen Paläokontinents einschliesslich seiner höchsten und kältesten Breitengrade klargekommen.

Er dürfte als recht flinker Räuber oder Aasfresser unterwegs gewesen sein, nehmen die Forschenden an. Wechselwarme Tiere, deren Körpertemperatur und damit ihre Muskel- und Nervenaktivität von der Umgebungstemperatur abhängt, sind hingegen vor allem bei niedrigen Temperaturen vergleichsweise langsam unterwegs. Oft müssen sie erst mal länger in der Sonne liegen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Dieser Lebensstil hat aber auch einen Vorteil: Wechselwarme Tiere brauchen weit weniger Nahrung als gleichwarme. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Thema Dinosaurier:

Riesenwuchs: Darum waren Dinosaurier nie so klein wie eine Maus
Riesenwuchs: Darum waren Dinosaurier nie so klein wie eine Maus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Italien schrumpft – und die gesamte Weltbevölkerung wird folgen
Lange galt die Bevölkerungsexplosion als bedrohliches Szenario. Mittlerweile zeigt sich immer deutlicher, dass die Weltbevölkerung noch einige Jahre wachsen, dann aber rasant schrumpfen wird.
Noch ist das Klischee lebendig: Italienische Familien sind kinderreich, überall wuseln die Bambini herum, überall ist fröhlicher Kinderlärm zu hören. Doch die Wahrheit ist: In Italien wird es allmählich still – es gibt immer weniger Kinder. In Genua, der europäischen Stadt mit der ältesten Bevölkerung, gibt es mittlerweile zwei bis drei Mal so viele Todesfälle wie Geburten.
Zur Story