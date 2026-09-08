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Wer wird Millionär: Bei Günther Jauch stürzen gleich zwei Kandidaten ab

Günther Jauch bei &quot;Wer wird Millionär?&quot;: Am Montag, 28. April 2025, verabschieden sich gleich mehrere Kandidaten mit wenig Geld.
Günther Jauch verstand am Montag wieder einmal nicht, warum sein Kandidat tat, was er tat.Bild: rtl

Erst Lachyoga, dann der Absturz: Bei «Wer wird Millionär?» ging es hoch zu und her

08.09.2026, 12:3308.09.2026, 12:33

Am Montagabend lief eine stürmische Sendung «Wer wird Millionär?». Stürmisch deshalb, weil Günther Jauch, seine Kandidatin und sein Publikum tatsächlich gemeinsam Lachyoga machten und gleich zwei Teilnehmende auf 500 Euro zurückfielen.

Bleiben wir kurz beim Lachyoga. Das ist nämlich das Hobby der dritten Kandidatin vom Montag, Viviane Clarin. Quizmaster Jauch fragte natürlich nach, was das denn genau sei. Clarin zog es vor, es ihm zu zeigen als zu beschreiben. Und genau das machen wir auch, denn auch watson hat Lachyoga schon ausprobiert:

Video: watson

Zurück zur Quiz-Sendung: Diese nahm für Clarin leider kein gutes Ende. Bei der Frage für 16'000 Euro setzte die Kandidatin den berühmt-berüchtigten Zusatzjoker ein. Aus dem Publikum riet ihr ein Mann jedoch – wie so oft – zur falschen Antwort. Sie fiel daraufhin auf 500 Euro zurück. Ob es dir gleich ergangen wäre, findest du in der Frageleiter unten heraus.

Doch kommen wir noch zum zweiten Pechvogel des Abends: Carsten Floss. Obwohl sein Scheitern eher dem Unwissen als dem Pech zuzuordnen ist, denn diese Frage für 16'000 Euro über die Bundestagswahl in Deutschland von 2025 müssen eigentlich auch wir in der Schweiz mit etwas politischem Wissen korrekt beantworten können:

Was war bei der Bundestagswahl 2025 so hoch wie noch nie?
An dieser Umfrage haben insgesamt 753 Personen teilgenommen

Dass die grossen Parteien CDU und SPD in der Krise stecken, dürfte mittlerweile weithin bekannt sein, diese Antworten fallen also eigentlich weg. Dieser Umstand scheint Floss aber nicht bekannt zu sein, er wählt Antwort C. «Das Ergebnis der CDU waren 28,5 Prozent, die hatten 1957 fast doppelt so viel», klärt Jauch auf, der aus dem Staunen nicht herauskommt. Doppelt bitter: Floss hätte auch noch Joker in der Rückhand gehabt. «Das war jetzt schade», sagt Jauch, nachdem Floss die Bühne verlassen hat.

Hast du mehr Glück? Oder weisst du einfach mehr? Dann beweise dich hier an der Frageleiter von Viviane Clarin:

15 Fragen
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WWM: Wie weit kommst du heute?

Eine neue Folge «Wer wird Millionär?» lief am Montag. Probiere dich hier an der Frageleiter.

(leo)

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