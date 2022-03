55'000 Greifvögel fehlen in Europa – wegen bleihaltiger Munition

Die Populationen von Steinadlern (Aquila chrysaetos) und Gänsegeiern (Gyps fulvus) seien jeweils um 13 bzw. 12 Prozent kleiner, während die Bestände an Habichten (Accipiter gentilis) um 6 Prozent und die an Rotmilanen (Milvus milvus) und Rohrweihen (Circus aeruginosus) um jeweils 3 Prozent niedriger seien.

Biologen der Universität von Cambridge haben mit Unterstützung des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin berechnet, wie gross die Auswirkungen der Vergiftung bei Greifvögeln sind. Demnach ist die Seeadler-Population (Haliaeetus albicilla) 14 Prozent kleiner als sie ohne die mehr als ein Jahrhundert andauernde Exposition gegenüber tödlichen Bleikonzentrationen in einigen Nahrungsquellen gewesen wäre.

Eine solche Bleivergiftung kann in hohen Dosen zu einem langsamen und schmerzhaften Tod der Tiere führen, während kleinere Dosen mit physiologischen und Verhaltensveränderungen in Verbindungen gebracht wurden.

Bleimunition stellt eine grosse Gefahr für die gesamte Vogelwelt dar: In der EU sind nach Schätzungen der Europäischen Chemikalienagentur ECHA 135 Millionen Vögel von Bleivergiftung bedroht – entweder, indem sie Bleischrot direkt verschlucken oder durch das Fressen von Tieren, die Blei im Körper hatten.

Seeadler, Mäusebussarde und andere Vögel nehmen das toxische Schwermetall auf, wenn sie mit derartiger Munition angeschossene oder erlegte Tiere fressen. Die daraus folgende Vergiftung habe dazu geführt, dass bei zehn Greifvogelarten rund 55'000 erwachsene Vögel aus dem europäischen Luftraum verschwanden, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal «Science of the Total Environment».

Wegen der Verwendung bleihaltiger Jagdmunition sind Greifvogel-Populationen in Europa deutlich kleiner als sie eigentlich wären. Zu diesem Schluss kommt ein Team deutscher und britischer Forschender.

Plant based: Erfahre, was die Ernährungsberaterin davon hält.

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

Was wirkt noch? Bei der Omikron-Variante schlagen die bewährten Medikamente nicht mehr an

55'000 Greifvögel fehlen in Europa – wegen bleihaltiger Munition

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viele Vögel gibt es pro Art

Russlands Armee in Nöten – und in zwei Wochen vielleicht am Ende

Wolfsburg hat Vargas im Visier +++ Bürki bestätigt Wechsel in die MLS

Schwarzenegger bringt das auf den Punkt, was (fast) die ganze Welt vom Ukraine-Krieg hält

Selenskyj prangert Schweizer Firma an: «Kein Geheimnis, wer russischen Krieg finanziert»

Wie gewonnen, so zerronnen – das Schicksal der Auswandererfamilie Heer

1868 wanderte Rudolf Heer mit seiner Familie nach Amerika aus. In fünf Briefen schilderte er seiner Mutter sein Leben in der Neuen Welt und erlaubt uns einen Blick in die Seele eines Auswanderers.

Im Sommer 1868 verliess der 35-jährige Rudolf Heer (1833-1882) mit seiner Familie die Stadt Glarus und wanderte nach Amerika aus. Er suchte sein Glück in der Neuen Welt, nachdem er es in der alten aus den Händen gegeben hatte ... Im Gegensatz zu vielen anderen Zeitgenossen hatte sich Rudolf Heer in Glarus eine sichere Existenz aufgebaut. Seine mechanische Werkstätte, welche er zeitweise mit einem Geschäftspartner und später mit seinem jüngeren Bruder betrieb, sicherte ihm und seiner Familie einen bescheidenen Wohlstand und ein gewisses Ansehen. Doch der grosse Brand von Glarus, der im Mai 1861 rund zwei Drittel des Ortes zerstörte, änderte dies. Nicht etwa, weil Heers Werkstatt ein Raub der Flammen wurde, sondern weil der Glarner nicht mit der Situation nach der Katastrophe klarkam.