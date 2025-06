Gaswolken wie Zuckerwatte – ein Blick auf eine Nachbarin der Milchstrasse

Elektrischer Donut Diese neonblau-weiss-goldene Schönheit ist das Resultat der Supernova Cassiopeia A – ein expandierender Ball aus Materie und Energie, den ein explodierter Roter Überriese ausgestossen hat. Das Gebilde, das einen Durchmesser von etwa 10 Lichtjahren hat, umhüllt einen Ort relativer Ruhe im Zentrum des Supernova-Überrests. Durch das Loch in der Mitte erinnert es an einen gigantischen, knisternden, elektrisch blauen Donut.

Farbenfrohe Staubwolken in der Grossen Magellanschen Wolke. Das Bild ist aus Aufnahmen mit fünf Filtern zusammengesetzt; in originaler Auflösung kann es hier heruntergeladen werden . Auf ESA Skyview kann es ebenfalls betrachtet werden.

Vor Kurzem haben die ESA und die NASA ein beeindruckendes Detailbild von LMC 56 veröffentlicht , einer Unterregion der Grossen Magellanschen Wolke (LMC) . Diese Zwerggalaxie ist 160'000 Lichtjahre entfernt und die grösste der vielen kleinen Satellitengalaxien der Milchstrasse. Sie gehört zu den hellsten und am besten untersuchten Zwerggalaxien. Auf der Südhalbkugel ist sie als schwache Wolke an der Grenze zwischen den Sternbildern Schwertfisch (Dorado) und Tafelberg (Mensa) zu sehen.

Die lange Reise des «Ekeko»

Im Jahr 1858 eignete sich der Schweizer Naturforscher Johann Jakob von Tschudi in Bolivien unrechtmässig die sogenannte «Ekeko»-Figur an. 150 Jahre später wurde die Skulptur an Bolivien zurückgegeben. Dieses bedeutende Ereignis widerspiegelt den Umgang der Schweiz mit ihrem kolonialen Erbe.

Im November 2014 verliess eine Skulptur im Stil der Pucara, die mit der Gottheit «Ekeko» in Verbindung gebracht wird, das Historische Museum Bern und die Schweiz, um an ihren Ursprungsort in Bolivien zurückzukehren. Die Figur befand sich seit 1929 in der Schweizer Hauptstadt. Damals erwarb das Museum sie zusammen mit anderen Artefakten sowie menschlichen Überresten aus der Sammlung des Naturforschers Johann Jakob von Tschudi (1818–1889).