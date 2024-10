Über den Dinosauriern flogen womöglich schon Raubvögel

Gefunden wurden die Fossilien im US-Bundesstaat Montana, in einer 66 bis 68 Millionen Jahren alten Schicht, also aus einer Zeit kurz vor dem Aussterben der Dinosaurier. Die Arten erhielten die Namen Magnusavis ekalakaensis und Avisaurus darwini. (sda/dpa)

Überreste von drei solchen Vögeln zweier Arten aus der späten Kreidezeit wurden nun wissenschaftlich beschrieben. Dem Team um Alexander Clark von der University of Chicago zufolge weisen ihre Knochen auf kräftige Beinmuskeln hin. «Aufgrund von Hinweisen in ihren Fussknochen gehen wir davon aus, dass diese Vögel in der Lage waren, Beute zu fangen und zu tragen, ähnlich wie ein moderner Falke oder eine Eule es tut», erklärte Clark.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe so hoch wie lange nicht mehr

An den Finanzmärkten werden die Erstanträge beachtet, weil sie als Indikator für den US-Arbeitsmarkt gelten. Das zuletzt starke Plus spielt eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der Notenbank Fed.

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen. Die Hilfsanträge legten um 33'000 auf 258'000 zu, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 230'000 Anträgen gerechnet. Die Zahl der Hilfsanträge ist damit so hoch wie seit August 2023 nicht mehr.