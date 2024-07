Video: watson/lucas zollinger

Fast 45 Millionen Dollar – Stegosaurus-Skelett ist nach Versteigerung teuerstes Fossil

Im Auktionshaus Sotheby's in New York wurde das grösste vollständigste Skelett eines Stegosaurus versteigert. «Apex» ist 3,4 Meter hoch und 8,2 Meter lang und sein Skelett umfasst 254 von den geschätzten 319 Knochen, die diese Art total hatte. Nach einem rund 15-minütigen Wettbieten erhielt ein anonymer Käufer für 44,6 Millionen Dollar den Zuschlag für das rund 150 Millionen Jahre alte Dino-Skelett. Damit ist es jetzt das teuerste Fossil, das je verkauft wurde. So sieht es aus:

«Apex» wurde im Jahr 2022 vom kommerziellen Paläontologen Jason Cooper im US-Bundesstaat Colorade, ironischerweise nahe der Stadt Dinosaur, entdeckt. Das Skelett ist rund 30 Prozent grösser als «Sophie», das bisher intakteste Stegosaurus-Exemplar, das im Londoner Natural History Museum ausgestellt war.

Alter Dinosaurier mit Rheuma

Bei «Apex» muss es sich aufgrund der Grösse um einen erwachsenen, robusten Dinosaurier gehandelt haben. Untersuchungen an den Knochen haben gezeigt, dass er an rheumatischer Arthritis gelitten hat, was auf ein hohes Alter schliessen lässt.

Das Exemplar weist keine Anzeichen von kampfbedingten Verletzungen oder postmortalen Plünderungen – etwa durch Aasfresser – auf. Laut Sotheby's ist es in einem ausgezeichneten Zustand. Es war in hartem Sandstein konserviert, der die Knochen vor Verformung schützte.

Überraschend hoher Preis

Ursprünglich hatte Sotheby's mit einem Verkaufswert von etwa 6 Millionen Dollar gerechnet. Nun wurde es für rund siebenmal mehr verkauft. Der anonyme Käufer prüfe jetzt, das Skelett einer Institution zur Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Sotheby's zitierte den Käufer wie folgt: «Apex wurde in Amerika geboren und wird auch in Amerika bleiben!» (lzo)

