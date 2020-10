Wüste grüner als gedacht: Forscher entdecken fast 2 Milliarden Bäume in der Sahara

Zweijährige verschickt Nacktfotos ihrer Mutter

Eine Mutter im US-Bundesstaat Ohio machte sich für den Tag fertig. Während sie nackt war, wurde sie fotografiert – von ihrer eigenen Tochter. Und diese versendete fleissig die Bilder.

Emily Schmitt zog sich vor wenigen Tagen in ihrer Wohnung morgens an – und ahnte nicht, dass sie dabei ins Internet gestellt wird. Während Schmitt sich für den Tag richtete, liess sie ihre Tochter Carsyn mit ihrem Smartphone spielen. Und als die Mutter teilweise nackt in der Wohnung stand, fotografierte die zweijährige Carsyn munter mit dem Smartphone los. So berichtet es die «Daily Mail».

Die Fotos der teilweise nackten 30-Jährigen verschickte das Kind dann: Mithilfe der App Snapchat landeten …