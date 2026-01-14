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Die mächtigsten Reisepässe der Welt – die Schweiz klettert nach oben

A Swiss passport in the breast pocket of a man&#039;s shirt, photographed on December 2, 2016. (KEYSTONE/Christian Beutler) Ein Schweizer Pass in der Hemdbrusttasche eines Mannes, aufgenommen am 2. ...
Mit dem Schweizer Reisepass in der Brusttasche kommst du ganz schön weit.Bild: KEYSTONE
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Die mächtigsten Reisepässe der Welt – die Schweiz klettert erneut nach oben

Die Schweiz klettert im Ranking der mächtigsten Reisepässe erneut zwei Ränge nach oben. Allerdings benötigen wir ab 2026 für ein zusätzliches Land ein Visum.
14.01.2026, 11:2324.06.2026, 14:54
Philipp Reich
Philipp Reich

Wer denkt, er könne nur mit dem roten Pass wedeln und werde freundlich in jedes Land gewunken, irrt sich. Auch Besitzerinnen und Besitzer des Schweizer Reisepasses können nicht visumfrei überall hinreisen. Nützlich ist unser Ausweis aber trotzdem: 186 von insgesamt 226 Destinationen können wir betreten, ohne vor der Ausreise aus der Schweiz ein Visum beantragen zu müssen.

Damit belegen wir im Reisepass-Ranking von Henley & Partners, das sich auf Daten der International Air Transport Association (IATA) stützt und zweimal jährlich aktualisiert wird, zusammen Dänemark, Spanien, Luxemburg und Schweden neu den 3. Rang. Wie schon 2025 konnte sich die Schweiz um zwei Plätze verbessern und klassiert sich so weit oben wie noch nie. Vor der Schweiz liegen nur noch Singapur, Japan und Südkorea.

Mit Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich liegen vier der fünf Schweizer Nachbarländer geschlossen auf Rang 4. Nur in ein Land weniger (Malawi) können deren Bürgerinnen und Bürger ohne Visum reisen. Etwas weniger stark ist der Pass des Fürstentums Liechtenstein. Aber immerhin reist du damit in 181 Länder visafrei, was für Rang 11 reicht.

Für die USA ging es in den letzten Jahren im Ranking immer weiter nach unten. 2025 reichte es nicht mal mehr für die Top 10, dies war das erste Mal in der 20-jährigen Geschichte des «Henley Passport Index», wie die Macher damals mitteilten. Doch das hat sich 2026 wieder geändert: Mit 179 visafreien Ländern haben sich die USA zurück auf Platz 10 gekämpft. Im Jahr 2014 stand das Land übrigens noch an der Spitze des Rankings.

Die Schlusslichter im Reisepass-Ranking belegen in diesem Jahr Länder aus Afrika und dem Nahen Osten, wobei sich Afghanistan, Syrien und Irak ganz zuunterst klassieren. In 30 oder noch weniger Länder kann man mit deren Pässen visafrei reisen.

Wo du ein Visum benötigst

Momentan benötigen Schweizerinnen und Schweizer gemäss Henley & Partners bei der Einreise in 40 Länder ein Visum. Im Vorjahr waren es noch 36. Nicht visafrei einreisen können wir in die Mehrheit der afrikanischen Staaten sowie in Länder wie Russland, Syrien, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nordkorea, oder Kuba. Zu den Ländern, für die man mit einem Schweizer Pass ein Visum benötigt, gehören neu Mauretanien, Burkina Faso, Pakistan, Irak, Myanmar und Somalia.

Aber aufgepasst, auch für die visafreien 286 Länder und Territorien musst du dich auch vorbereiten: Seit 2025 braucht es beispielsweise eine Electronic Travel Authorisation (ETA) für Grossbritannien, dasselbe gilt auch für die USA, Australien, Kanada oder Israel. Das ist aber nicht mit einem Visum gleichzusetzen. In einigen Ländern ist es zudem möglich, das Visum direkt bei der Einreise zu beantragen. Beispielsweise in Ägypten, Namibia, Kambodscha oder Katar. Diese Länder gelten aus Schweizer Sicht ebenfalls als visafrei.

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91 Kommentare
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Ahura
14.01.2026 11:35registriert Februar 2024
Das rote Büchlein ist halt doch was feines ☺️
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Orfeo
14.01.2026 11:46registriert August 2017
Erstaunlich finde ich, dass man im 🇨🇭-Pass auf dem Foto eine Brille tragen darf, sie an automatisierten Passkontrollen im Ausland jedoch immer abnehmen muss.
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mrmikech
14.01.2026 14:21registriert Juni 2016
Also, gemäss der Übersicht haben alle europäischen Länder einen "mächtigen" Pass. Ein oder zwei Länder mehr oder weniger ist ziemlich egal.
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