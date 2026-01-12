wechselnd bewölkt-1°
Grossbritannien verschärfte Reisehinweise für die Schweiz

Grossbritannien verschärfte Reisehinweise für die Schweiz – das steckt dahinter

12.01.2026, 13:0916.01.2026, 12:48

Das britische Aussenministerium hat seine Reisehinweise für die Schweiz angepasst.

epa11797511 Flight passengers, with their luggage and ski bags, arrive in terminal 1 of the Geneva Aeroport (GVA), in Geneva, Switzerland, 29 December 2024, as Christmas and New Year holiday travelers ...
Das britische Aussenministerium spricht vor einer Zunahme von Kleindiebstählen in der Schweiz.Bild: keystone

Bei den sogenannten Foreign Travel Advice heisst es, dass es hierzulande zu einer Zunahme von Kleindiebstählen gekommen sein soll. London spricht dabei insbesondere in «grösseren Städten, dem Flughafen Genf sowie Zügen nach und ab Genf». Das Aussenministerium schreibt deshalb:

«Treffen Sie sinnvolle Vorsichtsmassnahmen, um Überfälle, Taschendiebstahl und Handtaschenraub zu vermeiden. Seien Sie besonders wachsam an Flughäfen, Bahnhöfen und in überfüllten Bereichen. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht unbeaufsichtigt.»

Mit dieser neuen Hinweisen ist die Schweiz nicht allein. Auch für andere europäische Länder wurden im Rahmen einer Aktualisierung der Reisehinweise für den Schengen-Raum die Hinweise verschärft.

Rauszeit
Das sind gemäss der Uno die besten Tourismusdörfer der Schweiz

Für Reisen in die Schweiz gibt das Aussenministerium noch weitere Hinweise. So heisst es etwa, Terrorangriffe könnten in der Schweiz nicht ausgeschlossen werden – London schreibt vor einer global «hohen Gefahr von Terroranschlägen, die britische Interessen und britische Staatsangehörige betreffen».

Transparenzhinweis
Entgegen einer zuerst veröffentlichten Version dieses Artikels handelt es sich nicht um eine Reisewarnung, sondern lediglich um Hinweise von der britischen Regierung. Weiter erfolgte der Hinweis bezüglich Kleindiebstählen nicht erst im Januar. Zu diesem Zeitpunkt wurde einzig ein Hinweis zur Tragödie in Crans-Montana entfernt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Weiter warnt das Aussenministerium davor, illegale Drogen wie Cannabis in die Schweiz zu importieren. So drohe in solchen Fällen eine strikte Strafe:

«Für den Besitz, den Konsum oder den Schmuggel illegaler Drogen, auch bei der Durchreise über den Flughafen, müssen Sie mit einer langen Freiheitsstrafe und hohen Geldstrafen rechnen.»

Auch auf kantonale Besonderheiten weist das britische Aussenministerium hin. So wird etwa auf das Verhüllungsverbot in den Kantonen Tessin und St.Gallen hingewiesen. (dab)

