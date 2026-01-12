Grossbritannien verschärfte Reisehinweise für die Schweiz – das steckt dahinter
Das britische Aussenministerium hat seine Reisehinweise für die Schweiz angepasst.
Bei den sogenannten Foreign Travel Advice heisst es, dass es hierzulande zu einer Zunahme von Kleindiebstählen gekommen sein soll. London spricht dabei insbesondere in «grösseren Städten, dem Flughafen Genf sowie Zügen nach und ab Genf». Das Aussenministerium schreibt deshalb:
Mit dieser neuen Hinweisen ist die Schweiz nicht allein. Auch für andere europäische Länder wurden im Rahmen einer Aktualisierung der Reisehinweise für den Schengen-Raum die Hinweise verschärft.
Für Reisen in die Schweiz gibt das Aussenministerium noch weitere Hinweise. So heisst es etwa, Terrorangriffe könnten in der Schweiz nicht ausgeschlossen werden – London schreibt vor einer global «hohen Gefahr von Terroranschlägen, die britische Interessen und britische Staatsangehörige betreffen».
Weiter warnt das Aussenministerium davor, illegale Drogen wie Cannabis in die Schweiz zu importieren. So drohe in solchen Fällen eine strikte Strafe:
Auch auf kantonale Besonderheiten weist das britische Aussenministerium hin. So wird etwa auf das Verhüllungsverbot in den Kantonen Tessin und St.Gallen hingewiesen. (dab)