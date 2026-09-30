Die ETH Zürich ist die beste Universität Kontinentaleuropas.

ETH Zürich bleibt top, verliert aber einen Rang im Ranking der besten Unis

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Die ETH Zürich hat in einem aktuellen Ranking der besten Hochschulen einen Rang verloren. Asiens beste Universität, die Tsinghua University in China, rückte an ihre Stelle auf den elften Platz vor, wie das Fachmagazin «Times Higher Education» mitteilte.

Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich bleibe dennoch die beste Hochschule Kontinentaleuropas, schrieb «Times Higher Education» in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Zürcher Hochschule rangiert demnach für das Jahr 2027 auf dem 12. Platz.

Nebst der ETH Zürich befindet sich laut dem Ranking auch die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) unter den Top 100. Auch die EPFL büsste einen Platz ein und liegt nun auf Rang 36, wie die Auswertung des Fachmagazins zeigte.

Die Oxford University ist unverändert die beste Uni der Welt. Bild: www.imago-images.de

Wie bereits im Vorjahr bestehen die Top 10 der weltweit besten Universitäten nur aus britischen und US-amerikanischen Hochschulen. Erneut kürte das Fachmagazin die University of Oxford in Grossbritannien zur besten Universität weltweit. Auch die Ränge zwei und drei bleiben mit dem Massachusetts Institute of Technology in den USA sowie der Princeton University, ebenfalls in den USA, unverändert.

Trotz der Spitzenplätze von westlichen Universitäten sieht das Fachmagazin asiatische Universitäten weiterhin auf Aufholjagd. Für das Ranking 2027 fielen laut der Mitteilung fünf europäische Universitäten aus den Top 200, während weitere fünf asiatische Universitäten unter die besten 200 Institute vorrückten.

Die Universität Basel mag Schnapszahlen und belegt Platz 111 der besten Universitäten weltweit. Bild: Keystone

Unter den besten 200 Universitäten listet «Times Higher Education» insgesamt sechs Schweizer Hochschulen. Die Universität Basel machte neun Plätze gut und liegt auf Rang 111. Die Universität Bern rutschte 13 Ränge auf Platz 121 ab. Die Universität Lausanne verlor vier Positionen und steht an 129. Stelle. Drei Plätze nach vorne, auf Rang 163, rückte die Universität Genf.

Die Analyse von «Times Higher Education» basiert auf insgesamt 17 Indikatoren. Diese sind in die fünf Bereiche Lehre, Forschungsumfeld, Forschungsqualität, internationale Ausrichtung und Industrie gegliedert. Insgesamt führt das Fachmagazin rund 2000 Hochschulen im internationalen Ranking auf. (sda)