Ein paralysierter Leguan liegt im Cherry Creek Park in Oakland Park, Florida. Seine Körpertemperatur hat sich der aktuellen Kältewelle angepasst. Bild: keystone

In Florida fallen Leguane von den Bäumen

Der amerikanische Bundesstaat Florida wird aktuell von einer seltenen Kältewelle heimgesucht. Am Southwest Florida International Airport wurden vor wenigen Tagen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gemessen – normalerweise herrschen hier während dieser Jahreszeit 12 bis 15 Grad.

Und deshalb fiel nicht nur das Quecksilber in den Thermometern, sondern auch die im Sonnenstaat ansässigen Leguane – von den Bäumen. Die nationale Wetterbehörde, der «National Weather Service» (NWS), sprach deswegen sogar eine Warnung aus.

«Es gibt eine weitere kalte Nacht für Teile der Florida-Halbinsel», twitterte die Wetterbehörde. «Die Temperaturen fallen bis in die 30er & 40er-Regionen ... (In den USA werden Temperaturen in Fahreinheit angegeben. Die Werte entsprechen -1 bis ungefähr 10 Grad Celsius). Weiter rät NWS: «Schützt eure Pflanzen, Leitungen und sensiblen Haustiere. Und nehmt euch in Acht vor fallenden 🦎 am Morgen.»

Tatsächlich verkraften die grossen Reptilien die aktuell frostigen Temperaturen nicht gut: Laut dem ABC-Wetterkanal WPBF sammelte ein darauf spezialisiertes Unternehmen vor drei Tagen innerhalb von drei Stunden über 100 unbewegliche Leguane ein.

WPLG berichtet von Leguanen in Schockstarre Video: YouTube/WPLG Local 10

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht: Die reglosen Tiere sind nicht tot: «Zuerst verlangsamen sie ihre Atmung, dann erstarren sie, wie ein Zinnmännchen», erklärt Emily Maple, Leiterin des Bereichs Reptilien im Zoo von Palm Beach gegenüber WPTV die fast schon biblischen Tierschauer.

Leguane sind Kaltblüter. Ihre Körpertemperatur passt sich der Umgebungstemperatur an. Sinkt diese zu sehr ab, verlieren die Tiere ihre Bewegungsfähigkeit und sie fallen von den Bäumen, auf denen sie schlafen.

Die Stürze können die Tiere verletzen. Maple schätzt, dass nur ungefähr die Hälfte der betroffenen Leguane überlebt. Sobald sie von der Sonne gewärmt werden, erlangen sie ihre Bewegungsfähigkeit wieder.

Kein unbekanntes Phänomen: Auch am Morgen des 22. Januars 2020 fielen in Oakland Park, Florida, die Leguane von den Bäumen. Bild: keystone

Einige davon bleiben auch in Ästen hängen. Bild: keystone

Sorgen darüber, dass die Leguane aufgrund der Kaltluftfront in Florida gleich ausgerottet würden, sind nicht angebracht. Sie vermehren sich unentwegt und sind schon fast eine Plage.

(tog)