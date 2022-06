«Dieser Fund erlaubt uns, über Pompeji nach dem Erdbeben nachzudenken», so Zuchtriegel. «Offenbar waren bestimmte Orte so wenig genutzt, dass wilde Tiere umherstreifen, eindringen und versuchen konnten, ihre Eier abzulegen».

Es sei nicht die erste Entdeckung von Schildkröten in Pompeji, doch normalerweise seien diese in Gärten gefunden worden, teilte das Archäologenteam mit. Diese Schildkröte suchte Unterschlupf in einer Werkstatt, als die Stadt wegen des Erdbebens in Trümmern lag und viele Häuser wieder aufgebaut wurden.

Die kleine Landschildkröte lebte laut den Forschern nach dem Erdbeben im Jahr 62 n. Chr. in der süditalienischen Stadt, als diese allmählich wieder aufgebaut wurde. Die Schildkröte soll heimlich in eine Werkstatt eingedrungen sein, um sich dort eine Höhle zu graben – und ihr Ei zu legen.

Es ist kein gewöhnlicher Fund, den Archäologen bei Ausgrabungen in der einstigen antiken Stadt unerwartet gemacht haben. Denn: «Der Fund wirft ein neues Licht auf die letzten Jahre Pompejis und die Zeit des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben», sagte Gabriel Zuchtriegel, der an den Ausgrabungen beteiligt war.

Riesen-Rochen: Fischer fangen den grössten bisher entdeckten Süsswasserfisch der Welt

In einem Dorf in Kambodscha am Fluss Mekong haben Fischer einen riesigen Stachelrochen an Land gezogen. Das Tier ist vier Meter lang und etwa 300 Kilogramm schwer – und damit bisher einzigartig, wie Wissenschaftler gegenüber der Agentur Reuters bestätigten. Um es an Land befördern zu können, waren ein Dutzend Leute beteiligt.