Ist es wieder schon so ... früh? Es ist wieder Winterzeit

Ist es wieder schon so ... früh? Ab heute ist Winterzeit

Wahrscheinlich hast du es schon auf deinem Handy bemerkt: In der Nacht auf Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Es gilt wieder die Normalzeit. Diese entspricht in der Schweiz seit rund 125 Jahren der mitteleuropäischen Zeit.

Die Sommerzeit endete in der Nacht auf den 25. Oktober um 3 Uhr. Die Uhren wurden auf 2 Uhr zurückgestellt. Laut einer Mitteilung des Eidgenössischen Instituts für Metrologie (Metas) ist dabei fälschlicherweise oft von einer Umstellung auf die Winterzeit die Rede. Eine solche gebe es jedoch nicht.

Längere Nächte

In der Schweiz existiert die Sommerzeit seit 1981. Seit 1996 stellen die Menschen in allen Ländern der EU zudem einheitlich die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Mit Einführung der Normalzeit werden die Nächte eine Stunde länger und an den Abenden wird es folglich früher dunkel.

Der Wechsel zwischen Normalzeit und Sommerzeit ist hierzulande sowie in der EU umstritten. Im März 2019 hatte das EU-Parlament für eine Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 plädiert. Es sind aber noch nicht alle dafür notwendigen Entscheide getroffen worden. Strittig ist zudem, ob immer Sommerzeit oder Normalzeit herrschen solle.

Initiative gescheitert

Die Schweiz verfolgt nach Angaben des Metas die Entwicklung in den Nachbarländern und wird sorgfältig prüfen, ob eine allfällige Anpassung der Zeitregelung sinnvoll und im Interesse der Schweiz ist. Bis auf Weiteres gelte daher die bestehende Zeitregelung, hiess es.

Die eidgenössische Volksinitiative zur Abschaffung der Zeitumstellung wird laut der Luzerner SVP-Nationalrätin Yvette Estermann nicht zustande kommen. Zwei Monate vor Ablauf der Sammelfrist seien nur knapp die Hälfte der erforderlichen 100'000 Unterschriften zusammen, hatte Estermann am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA gesagt. Ihr Komitee hatte im April 2019 das Volksbegehren lanciert. Künftig sollte demnach ganzjährig die mitteleuropäische Zeit in der Schweiz gelten.

Insbesondere die Coronavirus-Krise habe dem Initiativprojekt ein Strich durch die Rechnung gemacht, hatte Estermann zur Begründung des Scheiterns mitgeteilt. «Die Leute haben derzeit andere Sorgen.» (jaw/sda)

Wenn du den Artikel ganz durchgelesen hast, dürfte dieses Quiz keine Probleme bereiten

Quiz 1. Beginnen wir ganz locker: Wird die Uhr dieses Wochenende eine Stunde vor oder zurück gestellt? Vor Zurück 2. Welche Zeit ist eigentlich ursprünglich die Standardzeit (oder Zonenzeit)? Winterzeit Sommerzeit 3. Wie heisst die Wissenschaft der Zeitmessung? Tempologie Horologie Messologie Aetasologie 4. Welches Land ist nicht mehr in der Mitteleuropäischen Zeitzone? Ungarn Spanien Griechenland Slowakei 5. Welches ist keine Zeiteinheit? Bogensekunde Femtosekunde Attosekunde Planck-Zeit 6. Welches dieser Länder kannte NIE eine Sommerzeit? Japan Panama Iran Russland 7. Welches Land hat als erstes die Sommerzeit eingeführt? Österreich-Ungarn USA Sowjetunion Frankreich 8. Bis 1894 galt in der Schweiz die Berner Zeit. Wie unterschied sie sich zur Mitteleuropäischen Zeit? Gar nicht. Sie ging 15 Minuten voraus. Sie ging 30 Minuten nach. 9. Welche Antwort gibt Johann Wolfgang von Goethe in einem Gedicht auf die Frage: «Was vertreibt mir die Zeit?» Ewigkeit! Tätigkeit! Fröhlichkeit! Frauengeleit!

