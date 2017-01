Zu viele Pints intus? Egal, Rod Stewart ist die lustigste Cup-Losfee aller Zeiten 😂

Cup-Auslosungen haben oft den den Unterhaltungswert einer grauen Betonwand. Nicht so in Schottland, wo Sir Rod Stewart die Losfee spielen durfte. Der 72-jÀhrige Musiker geht mit unglaublichem Elan zu Werke und macht so die Pflichtveranstaltung zu einem Highlight. Die Vermutung liegt nahe, dass der bekennende Celtic-Fan den 3:0-Sieg seines Teams gegen die Albion Rovers mit dem einen oder anderen Pint zelebriert hat. (drd)

Ahnlich ausgefallen wie das Outfit von Stewart:

