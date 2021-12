Schöner als beim Neujahrsspringen fliegen sie nur in der Premier League

In der Serie « Unvergessen » blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

Ob sich Davis von Altmeister Lee inspirieren liess? Gut möglich, denn die Szene wird in England in den Jahren danach immer wieder gezeigt, wenn ein Manchester-Derby ansteht. Oder sprachen Davis' Lehrmeister doch eher Italienisch?

Das Publikum tobt, schliesslich ist so ein Gaudi genau das richtige, wenn man mit einem Silvester-Kater im kalten Stadion hockt. Legende Gary Lineker kommentiert im Fernsehen: «Was Davis gemacht hat, fasst zusammen, was wir alle von Schwalben halten.»

Davis setzt 2007 zum kleinen Singvogel an. Der Mittelfeldspieler von Portsmouth befindet sich im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Lee Young-Pyo. Als dieser etwas gar widerstandslos zu Boden geht, zeigt Sean Davis dem Koreaner, was er davon hält. «Deine Schwalbe ist lächerlich. SO geht eine richtige Schwalbe», gibt er Lee über alle Sprachgrenzen hinaus zu verstehen.

Am Wochenende beginnt mit dem ATP Cup in Sydney die neue Tennis-Saison. Wie immer im Vorfeld eines neuen Jahres gibt es mehr Fragen als Antworten. Aber der Blick auf 2022 ist ganz speziell von Unsicherheit geprägt – organisatorisch und sportlich, aus internationaler und Schweizer Sicht.

Die Reise an die ersten Turnierorte fordert von den meisten Tenniscracks auch in «normalen» Jahren in der Familienzeit zwischen Weihnachten und Silvester etwas Überwindung. Nun macht die Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge alles noch schwieriger. Für die Einreise nach Australien, wo alle wichtigen Turniere vom Januar stattfinden, müssen seitenweise Formulare ausgefüllt werden, für das Visum, für die Einreise ins Land und in den jeweiligen Bundesstaat. Dazu kommen je ein negativer Corona-Test vor der Abreise und nach der Ankunft in Australien.