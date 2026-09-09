Lautaro Martinez glaubt fest daran, dass Lionel Messi zum neunten Mal zum Weltfussballer gekürt werden könnte. Bild: keystone

Kann Messi wieder den Ballon d'Or gewinnen? «Zweifellos, er ist der Beste»

Gewinnt Lionel Messi mit 39 Jahren noch einmal den Ballon d'Or? Nominiert ist er, und sein Teamkollege Lautaro Martinez hält es nicht für unwahrscheinlich. Ein Zitat von Zinédine Zidane erwies sich hingegen wohl als gefälscht.

Diese Ansage scheint klar und deutlich. Der französische Nationaltrainer Zinédine Zidane soll im Zusammenhang mit Lionel Messi gemäss der «Marca» gesagt haben:

«Wenn jemand immer noch Zweifel hat, wer der GOAT ist, versteht er nichts von Fussball.»

Später löschte die spanische Zeitung dieses und weitere Zitate aus ihrem Bericht. So muss davon ausgegangen werden, dass sie einem Fake aufgelegen ist. Auch watson berichtete von Zidanes Aussagen.

Lionel Messi ist am Dienstag als einer von 30 Spielern für den Ballon d'Or 2026 nominiert worden. Er hatte diese Auszeichnung zwischen 2009 und 2023 insgesamt acht Mal gewonnen. In diesem Jahr zählt «La Pulga» nicht zu den Favoriten. Am höchsten im Kurs stehen Harry Kane (Bayern München), die Weltmeister Lamine Yamal und Rodri (beide FC Barcelona), Kylian Mbappé (Real Madrid) und Chwitscha Kwarazchelia vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Der Sieger wird am 26. Oktober in London gekürt.

Messi führte Titelverteidiger Argentinien in den WM-Final, in dem die «Gauchos» gegen Spanien chancenlos blieben. Bild: keystone

Dennoch hält Landsmann Lautaro Martinez es für möglich, dass Messi einen weiteren Ballon d'Or überreicht bekommt. «Ob er eine Chance hat? Zweifellos. Er ist der Beste der Welt und der Beste in der Geschichte unseres Sports.

Die Liste aller Nominierten: Diese beiden Schweizer Fussballer dürfen vom Ballon d'Or* träumen

In Nebenkategorien dürfen sich zwei Schweizer Hoffnungen auf den Titel machen. Johan Manzambi (Aston Villa) ist als Talent des Jahres nominiert, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) als Goalie des Jahres. (ram)