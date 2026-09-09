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Sommers kurioser Auswurf, Mbappés Tor und Mbappés Tätlichkeit

Sommers kurioser Auswurf, Mbappés Tor und Mbappés Tätlichkeit – was in der CL los war

09.09.2026, 08:1709.09.2026, 09:04

Mit sechs Spielen ist am Dienstag die neue Saison der Champions League gestartet. Das sind die Resultate:

Inter-Verteidigung patzt zweimal: Real dankt und siegt + Sommer mit einem schwachen Abend
Inter-Verteidigung patzt zweimal: Real dankt und siegt + Sommer mit einem schwachen Abend

Was solltest du gesehen haben? Zum Beispiel diesen kuriosen Auswurf von Yann Sommer. Der langjährige Schweizer Nati-Goalie wird bei der 2:3-Niederlage von Brügge gegen Aston Villa von einem Mitspieler behindert:

Sommer macht beim dritten Gegentreffer keine gute Falle. Er unterschätzt einen weiten Ball und ist zu spät da:

Video: SRF

«Da muss ich im Tor bleiben, klar», wusste der Keeper. «Ich dachte, der Ball komme schneller auf mich zu, das war nicht der Fall. Da muss ich im Tor bleiben.»

Für den Linzer ASK endet die Premiere in der Königsklasse mit einer 0:1-Niederlage bei AEK Athen. Der Rumäne Razvan Marin haute einen Freistoss herrlich in den Winkel:

AEK 1-0 LASK - Răzvan Marin free-kick 21'
by u/4gjdtokurwa in soccer

Im Fokus standen auch die Gebrüder Mbappé. Kylian Mbappé schoss für Real Madrid den ersten Treffer beim 2:1-Sieg gegen Inter Mailand. Damit kommt er auf 71 Tore in der Champions-League, was ihn auf Platz 5 der ewigen Torschützenliste dieses Wettbewerbs hievt. Mbappé ist gleichauf mit Real-Legende Raul:

Weniger erfreulich endete der Abend für den jüngeren Bruder des Weltmeisters, Ethan Mbappé. Der 19-Jährige flog bei der 2:3-Niederlage vom OSC Lille gegen Betis Sevilla vom Platz. Mbappé hatte einen Gegenspieler mit dem Ellbogen niedergestreckt:

Mann des Spiels beim 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Villarreal war Serhou Guirassy. Der Mittelstürmer schoss die Tore zum 2:1 und 3:1 – und in der Nachspielzeit ein Eigentor zum Endstand. Überschattet wurde der Erfolg des BVB vom Ausfall von Konstantinos Karetsas:

Sorge um BVB-Shootingstar Karetsas: Zusammenbruch auf dem Platz
Sorge um BVB-Shootingstar Karetsas: Zusammenbruch auf dem Platz

Und ist es dir aufgefallen? Von sechs Spielen endete die Hälfte mit einem 3:2-Sieg – das gibt es auch nicht alle Tage. (ram)

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