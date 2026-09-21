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Fussball: Nationalteam trifft sich erstmals seit der WM

Granit Xhaka im Training der Schweizer Fussballnationalmannschaft, am Montag, 12. Juni 2023 in Tenero. Die Schweizer Fussballnationalmannschaft absolviert im Hinblick auf die Euro 2024-Qualifikation e ...
Granit Xhaka zieht gerade wegen eines mutmasslich gefälschten Covid-Zertifikats die Aufmerksamkeit auf sich.Bild: keystone

Nationalteam trifft sich erstmals seit der WM

21.09.2026, 04:5721.09.2026, 09:44

Zwei Monate nach der WM in Nordamerika trifft sich die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft am Montag im türkischen Belek wieder. Auf dem Programm stehen nach fünftägiger Vorbereitung an der Mittelmeerküste ab Samstag die ersten vier Spiele der Nations League 2026/27.

Den Auftakt bilden die Auswärtspartien in Nordmazedonien (Samstag, 26. September) und in Schottland (Dienstag, 29. September), gefolgt von den Heimspielen in Luzern gegen Slowenien (3. Oktober) und Nordmazedonien (6. Oktober). Für die Schweiz geht es nach dem Abstieg vor zwei Jahren um die Rückkehr in die Liga A. (sda)

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