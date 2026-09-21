Granit Xhaka zieht gerade wegen eines mutmasslich gefälschten Covid-Zertifikats die Aufmerksamkeit auf sich. Bild: keystone

Nationalteam trifft sich erstmals seit der WM

Zwei Monate nach der WM in Nordamerika trifft sich die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft am Montag im türkischen Belek wieder. Auf dem Programm stehen nach fünftägiger Vorbereitung an der Mittelmeerküste ab Samstag die ersten vier Spiele der Nations League 2026/27.

Den Auftakt bilden die Auswärtspartien in Nordmazedonien (Samstag, 26. September) und in Schottland (Dienstag, 29. September), gefolgt von den Heimspielen in Luzern gegen Slowenien (3. Oktober) und Nordmazedonien (6. Oktober). Für die Schweiz geht es nach dem Abstieg vor zwei Jahren um die Rückkehr in die Liga A. (sda)