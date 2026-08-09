Warum du dein Gras nicht mit einem Rasentrimmer mähen solltest
1. Hinweis
Der Kunststofffaden nutzt sich schnell ab und muss häufig nachgespult oder ausgetauscht werden. Dabei entstehen abgeriebene Fadenreste, die als umweltbelastender Mikroplastik im Garten dauerhaft zurückbleiben.
2. Hinweis
Im Vergleich zu festen Klingen ist der Schnitt eines Fadentrimmers weniger sauber und präzise, besonders bei langen Grashalmen oder verholzten Pflanzenteilen. Zudem werden dabei viele Insekten und Kleinlebewesen geschädigt oder getötet.
3. Hinweis
Der rotierende Faden kann kleine Steine und Schmutz aufwirbeln, was eine Gefahr für dich und andere Personen in der Nähe darstellt.
4. Hinweis
Benzinbetriebene Fadentrimmer erzeugen zudem einen hohen Lärmpegel, der als störend empfunden werden kann – auch von deinen Nachbarn.
5. Hinweis
Viele Fadentrimmer lassen sich durch einen Mähaufsatz mit festen Klingen ersetzen. Diese sind sicherer, leiser und umweltfreundlicher. Alternativ kannst du auch eine Handsense verwenden – ganz ohne Lärm und Abgase.
Fragen?
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