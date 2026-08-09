sonnig23°
DE | FR
burger
Blogs
Leben

Warum du dein Gras nicht mit einem Rasentrimmer mähen solltest

Rasentrimmer sind zwar beliebt, aber keine gute Lösung.
Rasentrimmer sind zwar beliebt, aber keine gute Lösung.Bild: Shutterstock
Gärtner Graf

Warum du dein Gras nicht mit einem Rasentrimmer mähen solltest

Rasentrimmer mit Kunststofffaden sind in vielen Gärten weit verbreitet. Doch es gibt gute Gründe, warum du auf ihren Einsatz verzichten und dein Gras auf andere Weise mähen solltest.
09.08.2026, 08:4209.08.2026, 08:42
Gärtner Graf
Gärtner Graf

1. Hinweis

Bild
Bild: Shutterstock

Der Kunststofffaden nutzt sich schnell ab und muss häufig nachgespult oder ausgetauscht werden. Dabei entstehen abgeriebene Fadenreste, die als umweltbelastender Mikroplastik im Garten dauerhaft zurückbleiben.

2. Hinweis

Im Vergleich zu festen Klingen ist der Schnitt eines Fadentrimmers weniger sauber und präzise, besonders bei langen Grashalmen oder verholzten Pflanzenteilen. Zudem werden dabei viele Insekten und Kleinlebewesen geschädigt oder getötet.

3. Hinweis

Bild
Bild: Shutterstock

Der rotierende Faden kann kleine Steine und Schmutz aufwirbeln, was eine Gefahr für dich und andere Personen in der Nähe darstellt.

4. Hinweis

Benzinbetriebene Fadentrimmer erzeugen zudem einen hohen Lärmpegel, der als störend empfunden werden kann – auch von deinen Nachbarn.

5. Hinweis

Viele Fadentrimmer lassen sich durch einen Mähaufsatz mit festen Klingen ersetzen. Diese sind sicherer, leiser und umweltfreundlicher. Alternativ kannst du auch eine Handsense verwenden – ganz ohne Lärm und Abgase.

Gärtner Graf
Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog.
Gärtner Graf

Fragen?

Hast du Fragen rund ums Thema Garten? Wie du ungeliebtes Ungeziefer loswirst? Welche Pflanzen besonders gut zusammen gedeihen? Dann schick uns gerne deine Frage an garten@watson.ch und vielleicht wird sie bald hier im Blog beantwortet.

Mehr zum Thema Garten:

Spatz bleibt die Nummer 1 – das sind die häufigsten Gartenvögel der Schweiz
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Terrassen und Balkone, um sich einfach nur wohlzufühlen
1 / 26
Terrassen und Balkone, um sich einfach nur wohlzufühlen
Gemütlichkeit kannst du dir ganz einfach selber schaffen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einen Monat nur das essen, was man in der Natur findet – der Selbstversuch von Lucas
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Was «Quishing» ist und wie du dich davor schützt
Der Missbrauch von QR-Codes kann grundsätzlich überall stattfinden. Im Bereich der Mobilität kann er bei E-Ladesäulen oder Parkuhren vorkommen.
Aus den Begriffen «QR-Code» und «Phishing» ist das Wort Quishing entstanden. Gemeint ist der Missbrauch von QR-Codes, die beispielsweise überklebt oder manipuliert werden und auf gefälschte Webseiten führen. Kriminelle versuchen so, an persönliche Daten oder Zahlungsinformationen zu gelangen. Im Bereich der Mobilität kann dies etwa bei Parkuhren oder E-Ladestationen vorkommen. Nutzerinnen und Nutzer werden über einen manipulierten QR-Code auf täuschend echt nachgemachte Webseiten eines Park- oder Ladesäulenbetreibers weitergeleitet.
Zur Story