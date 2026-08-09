Rasentrimmer sind zwar beliebt, aber keine gute Lösung. Bild: Shutterstock

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Warum du dein Gras nicht mit einem Rasentrimmer mähen solltest

Rasentrimmer mit Kunststofffaden sind in vielen Gärten weit verbreitet. Doch es gibt gute Gründe, warum du auf ihren Einsatz verzichten und dein Gras auf andere Weise mähen solltest.

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1. Hinweis

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Der Kunststofffaden nutzt sich schnell ab und muss häufig nachgespult oder ausgetauscht werden. Dabei entstehen abgeriebene Fadenreste, die als umweltbelastender Mikroplastik im Garten dauerhaft zurückbleiben.

2. Hinweis

Im Vergleich zu festen Klingen ist der Schnitt eines Fadentrimmers weniger sauber und präzise, besonders bei langen Grashalmen oder verholzten Pflanzenteilen. Zudem werden dabei viele Insekten und Kleinlebewesen geschädigt oder getötet.

3. Hinweis

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Der rotierende Faden kann kleine Steine und Schmutz aufwirbeln, was eine Gefahr für dich und andere Personen in der Nähe darstellt.

4. Hinweis

Benzinbetriebene Fadentrimmer erzeugen zudem einen hohen Lärmpegel, der als störend empfunden werden kann – auch von deinen Nachbarn.

5. Hinweis

Viele Fadentrimmer lassen sich durch einen Mähaufsatz mit festen Klingen ersetzen. Diese sind sicherer, leiser und umweltfreundlicher. Alternativ kannst du auch eine Handsense verwenden – ganz ohne Lärm und Abgase.

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

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