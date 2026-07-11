Hoher Garten-Rittersporn (Delphinium x cultorum) bild: Gärtner graf

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5 Schnittblumen, die nicht nur einen Sommer halten

Importierte Blumen? Kann man machen – oder man setzt auf den eigenen Garten. Diese mehrjährigen Schnittblumen kommen jedes Jahr zurück und sehen mindestens genauso gut aus.

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1. Tipp: Rittersporn

Hoher Garten-Rittersporn (Delphinium x cultorum) bild: Gärtner Graf

Bewundern kannst du meine langen, verzweigten Blütenrispen im Hochsommer. Ich blühe vornehmlich in Hell- bis Dunkelblau, Violett oder Weiss. Je nach Lichteinfall schillern meine Blüten in wechselnden Farbtönen und Helligkeiten. Gibst du mir den gewünschten Standort, düngst mich weniger mit Stickstoff und mehr mit Kali und schneidest mich nach dem ersten Flor zurück, danke ich es dir mit einer kräftigen Nachblüte vom Spätsommer bis in den frühen Herbst.

Ich liebe die Sonne, aber mag es nicht zu warm. Pflanz mich deshalb mit nicht zu hohen, schattenspendenden Begleiterinnen wie Storchschnabel (Geranium) oder kompakt wachsenden Taglilien (Hemerocallis) zusammen in ein sonniges Gartenbeet. Ein kühler, eher luftfeuchter Platz und ein nährstoffreicher, nicht zu trockener Boden gefallen mir am besten. Erfahre, wieso ich auch ein bekanntes Sinnbild für Romantik bin..

2. Tipp: Sterndolde

Grosse Sterndolde (Astrantia major) Bild: Gärtner Graf

Meine Blüten erstrahlen in einem zarten Farbspiel von Weiss bis Rosa, während die Hüllblätter oft von grünen Spitzen gekrönt sind. Diese aparte Schönheit präsentiere ich dir gerne in grosser Fülle in deinem Garten. Und als Schnittblume verleihe ich jedem Strauss einen natürlichen Charme.

An einem halbschattigen Platz, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist, fühle ich mich besonders wohl. Und am besten gedeihe ich in nährstoffreichen Böden, die immer gut mit Wasser versorgt sind. Wenn du möchtest, dass ich mich durch Samen in deinem Garten verbreite, solltest du meine Blüten nicht abschneiden. Weisst du, was meine einzigartigen Blüten mit meinem Namen zu tun haben?

3. Tipp: Sonnenbraut

Garten-Sonnenbraut (Helenium x cultorum) Bild: Gärtner Graf

Ich verzaubere dich mit einer reichen Farbpalette, die von strahlendem Gelb über intensives Rot bis hin zu warmem Orange und tiefem Rotbraun reicht – oft in faszinierenden, mehrfarbigen Nuancen. Mit meinen robusten, aufrechten Stielen erreiche ich majestätische Höhen von bis zu 180 cm. Dank meiner Eleganz beeindrucke ich als Schnittblume.

Gibst du mir einen sonnigen Platz und einen feuchten, nährstoffreichen Boden, gedeihe ich prächtig. Aufgrund meiner Herkunft fühle ich mich besonders wohl in einem Präriegarten, wo ich zusammen mit Sonnenhut (Rudbeckia), Indianernessel (Monarda) und Sonnenauge (Heliopsis) leuchtende Akzente setze und so deinen Garten bereichere. Hier lernst du mich noch besser kennen.

4. Tipp: Margerite

Garten-Margerite (Leucanthemum x superbum) Bild: Gärtner Graf

Im Sommer zeige ich dir meine grossen weissen Einzelblüten mit der gelben Mitte. Inzwischen gibt es von mir auch hellgelb oder gefüllt blühende Sorten. Zudem variiert je nach Sorte meine Blütenhöhe stark – von kompakt wachsend (30 cm) bis langstielig (100 cm).

Meine Ansprüche sind nicht gross, ich bin sehr robust und pflegeleicht. Am liebsten sind mir ein sonniger Standort und ein feuchter Boden. Doch ich gedeihe auch im Halbschatten und wachse in fast jedem Boden.

Ich bin die grosse Schwester der Wiesen-Margerite. Meine Blüten sind nämlich noch grösser und üppiger als bei ihr. Deshalb bin ich eine exzellente Schnittblume – aber das ist nur eine von vielen vorzüglichen Eigenschaften.

5. Tipp: Prachtscharte

Prachtscharte (Liatris spicata) bild: Gärtner Graf

Meine langen, scheinährigen Blütenstände blühen von oben nach unten auf. Farblich bin ich etwas variabel – es gibt mich sogar in Weiss. Die frischen oder getrockneten Blüten eignen sich gut als Schnittblumen und duften getrocknet nach Vanille.

Am besten gefällt es mir in voller Sonne und in feuchtem Boden. Damit meine Wurzelknollen nicht faulen, sollte dieser gut durchlässig sein – auf winterliche Staunässe reagiere ich sehr empfindlich. Etwas Schatten und Trockenheit vertrage ich eher, wenn ich zuvor starke Wurzeln bilden konnte. Möchtest du wissen, woher ich stamme und wieso mich die Ureinwohner dort schätzten?

Gärtner Graf Beat Graf begann seinen beruflichen Werdegang vor 39 Jahren mit einer Lehre zum Baumschulisten. Nach einer umfassenden Aus- und Weiterbildung folgten viele weitere Jahre als Besitzer einer Staudengärtnerei. Mit 51 Jahren verkaufte er den Betrieb und gründete 2022 die GÄRTNER GRAF AG. Hier geht es zum Gärtner Graf Blog

Fragen?

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