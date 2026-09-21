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Madame Energie

Das spart am meisten Energie & manchmal frustriert das!

Inzwischen wissen es die meisten. Ja, selbst die, die es noch nicht wissen, haben es längst vermutet: Lichter löschen spart nicht so viel Energie, wie wir gerne hätten. Dafür ein bisschen Frieren umso mehr. Und ja, wir müssen auch über die Autos sprechen. Aber eins nach dem anderen.



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In gefühlt vorchristlichen Zeiten, als noch Glühbirnen die Wohnzimmer und Küchen der Welt erhellten, brachten Mütter (und manchmal die Väter) ihren Kindern bei, das Licht zu löschen, wenn sie einen Raum verlassen. Glühbirnen verbrauchten so viel Strom und erzeugten dabei so viel Abwärme, dass wir sie beinahe als Miniöfeli hätten nutzen können.

Das Verrückte daran? Während sich in den letzten Jahren LEDs durchgesetzt haben und bis zu 90 Prozent weniger Strom verbrauchen, ist das Lichterlöschen als DIE Energie-Sparhandlung geblieben – fest verankert in unseren Köpfen.

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Gemeinsam für eine nachhaltige Energiezukunft! EnergieSchweiz setzt sich als Förderprogramm des Bundesamts für Energie mit freiwilligen Massnahmen für den Ausbau erneuerbarer Energien und der Steigerung von Energieeffizienz ein. Mittels Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sowie Massnahmen zur Qualitätssicherung setzt sich EnergieSchweiz dafür ein, die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen.



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Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit EnergieSchweiz. Die Beiträge werden von der freischaffenden Journalistin Sabina Galbiati verfasst.Gemeinsam für eine nachhaltige Energiezukunft! EnergieSchweiz setzt sich als Förderprogramm des Bundesamts für Energie mit freiwilligen Massnahmen für den Ausbau erneuerbarer Energien und der Steigerung von Energieeffizienz ein. Mittels Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung von Fachkräften sowie Massnahmen zur Qualitätssicherung setzt sich EnergieSchweiz dafür ein, die Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen.Mehr über das Energie-Förderprogramm EnergieSchweiz erfährst du unter www.energieschweiz.ch

Natürlich lösten LEDs auch einen zünftigen Rebound-Effekt aus: Gerade weil LEDs weniger Strom verbrauchen, beleuchten wir alles umso mehr, Fernseher und Bildschirme wachsen und wachsen, und im öffentlichen Raum feiern wir ganze Lichterfestivals. Und doch: Auch ich schalte immer das Licht aus, wenn ich einen Raum verlasse. Es steckt halt auch in meinem Kopf. Tatsächlich entfallen auf die heimische Beleuchtung gerade mal eineinhalb Prozent des Energieverbrauchs im Haushalt. Für Lichtlösch-Fanatikerinnen und -Fanatiker wie mich klingt das ein bisschen frustrierend.

Das noch Verrücktere

Licht löschen macht natürlich trotzdem Sinn. Aber nun zum noch Verrückteren: Kennt ihr auch Leute, die zu Hause im kalten Halbjahr zwar immer das Licht löschen, aber im T-Shirt rumlaufen und die Wohnung auf 24 oder gar 25 Grad heizen?

Willkommen am anderen Ende der Verbrauchsskala. Trotz schleichender Wärmepumpen-Revolution nutzen wir mit Abstand am meisten Energie im Haus fürs Heizen – gegen zwei Drittel sind es im Schnitt. So spart jedes Grad weniger rund sechs Prozent Heizenergie und je nach Turbulenzen am Energiemarkt ordentlich Geld.

Mein Körper braucht viel Geduld, um Geld zu sparen

Ich gebe zu: Mir fällt das Runterdrehen des Thermostats an meiner Uralt-Heizung immer noch schwer. Aber mit einem dicken Pulli, warmen Socken und einem Heizkissen für Härtefälle schaff ich es eigentlich überraschend gut, meine Studio-Wohnung auf 21 zu heizen. Natürlich brauche ich Geduld, bis sich mein Körper an die tieferen Temperaturen gewöhnt hat. Es soll ja Energiehelden geben, die den Winter bei 19 Grad aushalten, aber da muss ich passen.

Alles zwischen LEDs und Heizung

Zwischen LED-Lampen und Heizung tummeln sich natürlich noch einige Energiefresser. Mit etwa 15 Prozent des Energieverbrauchs steht Warmwasser an zweiter Stelle. Unter der Dusche lässt sich also ebenfalls gut Energie sparen.

Es folgen die grossen Haushaltsgeräte, die mit Wasser, Wärme oder Kälte arbeiten. Also Tumbler, Waschmaschine, Herd, Backofen, Tiefkühler, Kühlschrank und spätestens seit diesem Sommer müssen einige von uns Klimaanlagen dazuzählen.

Bei all diesen Geräten lohnt es sich, auf die Energieeffizienz zu achten und sie energiesparend einzusetzen. Ihr wisst schon: volle Ladung im Geschirrspüler und der Waschmaschine, Eco-Programme nutzen und so weiter.

In der Küche verbrauchen beispielsweise Kochen, Geschirrspülen, Kühlen und Tiefkühlen zusammen immerhin über sieben Prozent der Haushaltsenergie. Mit etwas Ehrgeiz lässt sich hier durchaus ein Sümmchen zusammensparen.

Und dann ist da noch die Mobilität

Was euch wahrscheinlich wenig überrascht und doch gerne vergessen geht, ist der hohe Energieverbrauch unserer Mobilität: In der Schweiz frisst die einfache Fortbewegung mit Auto, Bus, Zug und Co. mehr als ein Drittel der gesamten Energie und tatsächlich mehr als alle Schweizer Haushalte zusammen.

Dabei verbrauchen Privatautos am meisten Energie unter allen Verkehrsmitteln – sei es Strom oder Energie aus Benzin und Diesel. Das liegt nicht nur an ihrer schieren Zahl, sondern auch an ihrer Ineffizienz. Es werden nämlich zwei Tonnen Blech bewegt, um meistens eine einzige Person von A nach B zu kutschieren.

Autos sind halt auch Öfen

Apropos Ineffizienz: Ähnlich wie die Glühbirnen früher, sind Benzinautos mobile Öfen. Der Verbrennungsmotor wandelt über 70 Prozent des Benzins in Hitze statt Antrieb um. Dagegen wandeln E-Autos immerhin rund zwei Drittel des Stroms in Antriebsenergie um. Aber so oder anders: In puncto Antrieb und Blechtonnen pro Person bleiben öffentlicher Verkehr und Velos am effizientesten. Elektrobusse sind so gesehen die LEDs der Strasse.

Ein paar Tricks und Tipps, wie es auch ganz gut ohne Auto geht, kann ich hier liefern: Unsexy einkaufen hilft auf jeden Fall und natürlich habe ich meine Bekannten und Unbekannten auch schon ausgefragt, wie sie den Familienalltag ohne eigenes Auto meistern.

Ein Schlussgedanke: Scheinargument KI

Was ich immer wieder höre: «KI und Streaming verbrauchen viiiiiiel mehr Energie als wir in unserem Haushalt oder irgendwer mit seinem Auto». Den meisten Menschen ist das natürlich bewusst. Aber wie seht ihr das? Ist das nicht einfach ein Scheinargument, um weiter ordentlich Energie zu verbrauchen?