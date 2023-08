Auch für diese Trendfahrzeuge gibt es Vorschriften – ein Überblick

Es gibt auch Trendfahrzeuge wie Hoverboards, Solowheels oder E-Skateboards, die über keine Verkehrszulassung verfügen. Je nachdem wie man unterwegs sein will, sollte bei einem Kauf darauf geschaut werden, dass das Fahrzeug auch wirklich für die Strasse zugelassen ist.

Eine Kategorie tiefer sind die fahrzeugähnlichen Geräte, fäGs, welche ausschliesslich durch die eigene Körperkraft angetrieben werden, etwa Skateboards oder Rollerblades. Diese dürfen auf den für die Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen wie Trottoirs und Fussgängerzonen sowie auf Nebenstrassen ohne Trottoir und in 30er-Zonen unterwegs sein.

Und noch der wichtigste Hinweis: Das Fahren auf Trottoirs und in Fussgängerzonen ist verboten.

Jede Richtungsänderung muss wie bei Fahrrädern mit der Hand angezeigt werden. Am Tag muss mit eingeschaltetem Vorderlicht gefahren werden. Bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen müssen Vorderlicht und Rücklicht eingeschaltet sein.

Weit verbreitet und in der Deutschschweiz eindeutig ist der Begriff Elektro-Trottinett oder E-Trotti. Schon etwas kompliziert wird es mit dem Begriff Elektro-Scooter. Gemeint ist hier auch das E-Trottinett. Allerdings benutzen viele die Bezeichnung Scooter und Roller als Synonyme. Beim E-Roller sitzt der Fahrer oder Fahrerin. Beim E-Scooter ist ein E-Stehroller, eben ein E-Trottinett, gemeint. Immer noch alles klar? Zusammen mit dem E-Bike und den Lastenvelos gehören sie alle in die Kategorie «Leicht-Motorfahrrad» (gemäss Astra) und haben damit die gleichen Vorschriften.

Zuerst einmal zu den Begrifflichkeiten. Inzwischen sind die Bezeichnungen nicht mehr eindeutig und in Unterhaltungen muss man oft nachfragen «also welches meinst du jetzt genau?».

Was fahre ich denn eigentlich? Ein «fäG», ein Leicht-Motorrad oder ein Motorfahrrad? Die Welt der Fahrzeuge auf den Strassen ist bunter geworden. Und viele wissen gar nicht, welche Vorschriften für ihr Trendfahrzeug gelten.

