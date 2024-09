An diesem Fluss wurden die ersten Biber der Schweiz wieder ausgewildert. Details gibt's bei Punkt 7. Bild: WWF Schweiz

Diese 8 Flüsse gehören zu den ursprünglichsten und schönsten der Schweiz (Teil 2)

Ja, es gibt sie noch: die wilden und (fast) unberührten Gewässer in der Schweiz. Als Gewässerperlen werden solche Flüsse bezeichnet. Wir haben dir hier einige, die du gut erwandern kannst.

Weil der erste Teil der Gewässerperlen auf so reges Interesse stiess, gibt's hier die Fortsetzung.

«Wilde und lebendige Flüsse und Bäche sind in der Schweiz äusserst selten geworden. Die meisten Fliessgewässer wurden begradigt, kanalisiert oder durch Wehre und Staudämme zerstückelt und fragmentiert. Nur 3,5 % sind noch in einem natürlichen Zustand», schreibt der WWF Schweiz und ergänzt: «Gewässer sind für die Biodiversität in der Schweiz unglaublich wichtig. Sie sind unsere ‹Regenwälder› und damit richtige Biodiversitäts-Hotspots. 80 Prozent der Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz kommen in und an Gewässern vor.»

Im Auftrag des Vereins Gewässerperlen und des WWF Schweiz zertifiziert eine unabhängige Jury Gemeinden mit dem Label «Gewässerperlen PLUS» für besonderes Engagement während fünf Jahren. Wir haben hier einige der unberührtesten Flussläufe zusammengestellt, welche du alle auf offiziellen Wegen besuchen kannst:

Ärgera/Gérine FR

Distanz: 11,5 Kilometer

Dauer: 3:00 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Durch den wilden Plasselbschlund bis zu den Auengebieten bei Plasselb bietet diese Wanderung vieles. Am besten startest du beim Gipfel von La Berra (Achtung: Bergbahn-Öffnungszeiten beachten) und geniesst erstmal die Aussicht. Danach geht es (logischerweise) immer abwärts. Erst steil in den Torrygraben, danach wird's flacher.

Bild: WWF Schweiz

Die Ärgera (franz.: Gérine) wird im Plasselbschlund dann gemütlicher und es folgt zum Abschluss der wohl wertvollste Teil: das Auengebiet Plasselb-Marly.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Areuabach GR

Distanz: 17 Kilometer

Dauer: 6:00 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Es wird wilder und die Wanderung auch anspruchsvoller. Im längsten noch unerschlossenen Tal Graubündens ausserhalb des Nationalparks schlängelt sich der Areuabach. Wir erreichen hier bis 2400 Meter – checke also zuvor unbedingt die Bedingungen.

Bild: WWF Schweiz

Das Tal hier heisst Val Curciusa und der Areuabach eine wahre Rarität: Er ist weiterhin ein komplett intakter Bergbach mit allem, was dazugehört. Schwemmebenen im oberen Teil werden hier auch mal überflutet, unten im Tal wird der Verlauf flacher. Ein Wasserkraftwerk konnte hier vor 20 Jahren verhindert werden.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Aua da Fedoz GR

Distanz: 9 Kilometer

Dauer: 2:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir bleiben noch kurz in Graubünden, wechseln aber ins Engadin und ins Val Fedoz. Hier gibt es übrigens auch eine längere Variante via Alp Motta Salacine. Die Aua da Fedoz ist ein eiskalter Gletscherbach und bildet später eine alpine Auenlandschaft.

Bild: WWF Schweiz

Kurz vor der Mündung frisst sich der Bach in eine bis zu 60 Meter tiefe Schlucht und endet dann in einem grossen Delta im Silsersee. Übrigens: Vogelfreunde werden hier glücklich, es werden darum auch immer wieder entsprechende Exkursionen angeboten. Vergiss deinen Feldstecher nicht.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Boggera TI

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 5:00 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Auen und tiefe Schluchten, das findest du auch im abgelegenen Cresciano-Tal. Geschaffen hat diese Landschaft die Boggera. Du musst dir das aber verdienen. Vom Startpunkt wanderst du erst rund 700 Höhenmeter steil bergauf zum Fluss.

Bild: WWF Schweiz

Während es oben im Auengebiet eher ruhig zu und her geht, wird der Fluss unten wild und tosend. Übrigens: Es gibt hier auch natürliche Fels-Rutschbahnen, wo du dich im Sommer wunderbar abkühlen kannst.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Meienreuss UR

Distanz: 16 Kilometer

Dauer: 5 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir machen diese Wanderung von Wassen hinauf nach Susten. Das ist anstrengend, aber du kannst auch immer wieder abkürzen und aufs Postauto (Fahrplan beachten). Die Meienreuss als grösster Nebenfluss der Reuss ist weitgehend ungenutzt. Neben geschützten Flachmooren bietet sie auch wunderschöne Auengebiete.

Bild: WWF Schweiz

Das Wasser wird im unteren Teil übrigens direkt oberhalb von Wassen für die Energiegewinnung genutzt. Oben ändern sich die Lebensräume durch den ungezähmten Fluss dagegen stetig.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Necker SG

Distanz: 16 Kilometer

Dauer: 5:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Kennst du den Grand Canyon der Ostschweiz? Das Ofenloch ist wohl der spektakulärste Teil dieser Wanderung, der Necker entlang. Hier stürzt sich der Fluss eine hohe Nagelfluhwand hinab. Ende der Wanderung ist die Passhöhe Schwägalp.

Bild: WWF Schweiz

Übrigens: Necker stammt von der keltischen Sprache ab und bedeutet: «Heftiger, böser, schneller Fluss». Das ist sehr passend, wie du in der meist unberührten Landschaft schnell feststellen wirst.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Versoix GE

Distanz: 17 Kilometer

Dauer: 4:00 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Gehen wir es wieder ruhiger an. Gewusst, dass im Fasanenwald am 19. November 1956 die Wiederansiedlung des Bibers in der Schweiz gestartet wurde? Dieser Wald in der Nähe des Genfersees und kurz vor der Stadt Versoix ist ein letztes Highlight auf der Wanderung.

Bild: WWF Schweiz

Der Fluss hat viele Gesichter auf seinem Weg von Frankreich in den Lac Léman. Erst ist er ein kleiner Bergbach, dann führt er durch ein Moorgebiet, wo sich auch Hirsche tummeln und zum Schluss geht es eben durch den Wald und die Stadt in den See.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag:

Waldemme LU

Distanz: 14 Kilometer

Dauer: 3:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Schöne Mäanderschlaufen und eine spektakuläre Schlucht – das bietet die Waldemme. Von Sörenberg her wandern wir abwärts. Erst entdeckst du noch viele künstliche Abstürze, danach wird der Fluss natürlicher.

Bild: WWF Schweiz

Richtig gut wird die Wanderung dann in der Lammschlucht, welche mit dem Abschnitt zwischen Hirseggbrücke und Flühli als Gewässerperle ausgewiesen wurde. Insbesondere in der Lammschlucht lebt eine einzigartige Forellenpopulation.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bild: WWF Schweiz

Wandervorschlag: